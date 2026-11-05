Tunisie: L'hiver change de visage, voici à quoi il faut s'attendre

Les températures en Tunisie devraient connaître une baisse progressive au cours de la prochaine période, à l'approche de la saison hivernale. Toutefois, elles pourraient rester légèrement supérieures aux moyennes saisonnières durant la deuxième semaine de novembre.

Cette tendance s'inscrit dans un contexte de changements des caractéristiques climatiques de l'hiver tunisien, marqué notamment par des périodes de douceur plus longues et des précipitations concentrées sur de courtes périodes.

C'est ce qu'a indiqué l'expert en climatologie Hamdi Hached, mercredi 4 novembre 2026, lors de son passage sur Express Fm.

Selon lui, la baisse attendue des températures ne signifie pas nécessairement un retour aux conditions hivernales habituelles. L'expert relève, en effet, une évolution des caractéristiques de la saison froide en Tunisie, avec des températures qui tendent à rester modérées pendant des périodes prolongées, tandis que les épisodes pluvieux deviennent plus courts et parfois plus intenses.

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Il a également évoqué la possibilité d'un cumul pluviométrique inférieur aux moyennes saisonnières, soulignant que les hivers actuels ne connaissent plus systématiquement les vagues de froid et les précipitations auxquelles les Tunisiens étaient habitués il y a 15 à 20 ans.

La Méditerranée contribue à maintenir des températures élevées

Pour expliquer la persistance de la douceur actuelle, Hamdi Hached a notamment mis en avant la température élevée des eaux de la Méditerranée, qui continuent de restituer la chaleur accumulée durant l'été.

Il a rappelé que la température de l'eau de mer avait atteint jusqu'à 33 °C au cours de la saison estivale. Cette chaleur accumulée continue ainsi d'influencer les conditions météorologiques, ce qui explique en partie les températures observées ces derniers jours, comparables, selon lui, à celles enregistrées vers la fin du mois de juin.

Les effets contrastés de la tempête méditerranéenne

Revenant sur la tempête qui a récemment affecté le bassin méditerranéen, l'expert a précisé que le phénomène s'était développé dans la mer Tyrrhénienne, entre la Sardaigne et l'Italie, avant de provoquer d'importantes précipitations dans plusieurs régions du bassin.

Cet épisode a également entraîné une forte perturbation de l'état de la mer, particulièrement dans les régions septentrionales, avec des vents dont la vitesse a dépassé les 70 km/h dans certaines zones.

Les conséquences ont toutefois été variables selon les pays. L'île grecque de Rhodes a notamment connu des pluies torrentielles en un laps de temps très court, provoquant une paralysie importante de l'activité.

En Tunisie, des précipitations appréciables ont été enregistrées, sans provoquer de perturbations majeures, malgré les conditions météorologiques instables observées dans certaines régions.

En conclusion, Hamdi Hached a appelé à suivre attentivement l'évolution de la situation météorologique au cours des prochaines semaines, exprimant l'espoir de voir le pays bénéficier de nouvelles précipitations bénéfiques.