Tunisie: Mohamed Ali Nafti échange avec son homologue roumain sur les relations bilatérales

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a eu, aujourd'hui mercredi 4 novembre 2026, un entretien téléphonique avec son homologue roumain, M. Sebastian-Dănuƫ Neculăescu, à l'occasion de la prise de ses nouvelles fonctions.

Les deux Ministres ont rappelé l'ancienneté des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux Pays depuis l'indépendance de la Tunisie et l'établissement des relations diplomatiques le 16 décembre 1963.

Ils ont exprimé leur souci commun de hisser les mécanismes de coopération et de partenariat au niveau de ces relations, et se sont félicités du niveau satisfaisant de la coopération existante dans le domaine de l'enseignement supérieur, où environ 1500 étudiants tunisiens poursuivent leurs études supérieures en Roumanie, outre le développement des échanges commerciaux au cours des dernières années et l'augmentation du flux des touristes roumains vers la Tunisie, ayant atteint environ 65 mille touristes en 2025.

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Par ailleurs, les deux Ministres ont souligné l'importance de la préparation des prochaines échéances bilatérales et de la poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux Pays concernant les questions d'intérêt commun. Ils ont également examiné l'état des relations de partenariat entre la Tunisie et l'Union Européenne, et exploré les moyens de les développer davantage afin qu'elles soient plus équilibrées dans le cadre du respect mutuel et des intérêts communs.