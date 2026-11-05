Tunisie: Transport aérien - Trois avions en location et 51 millions de dinars pour moderniser les équipements

Modernisation des équipements de navigation, déploiement d'un système de pointe de détection des explosifs à l'aéroport de Djerba-Zarzis et renforcement de la flotte par la location de trois appareils : le ministre des Transports, Rachid Amri, a détaillé les grands chantiers du secteur pour l'exercice 2027.

Auditionné mercredi par les commissions de la planification stratégique et du développement des deux chambres du Parlement, le ministre des Transports, Rachid Amri, a présenté les axes prioritaires de son département pour l'année 2027, marqués par une volonté affirmée de sécuriser l'espace aérien national et de moderniser les infrastructures aéroportuaires.

Des équipements de navigation de pointe face aux cybermenaces

Dans le cadre du budget 2027, la tutelle poursuivra l'installation d'équipements de pointe destinés aux aides à la navigation aérienne. Le ministre a précisé que cet effort se concrétisera par l'acquisition de quatre radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR) - conçus pour résister aux coupures liées à des perturbations spatiales, aux interférences industrielles ou aux cyberattaques - ainsi que d'un radiodécapamètre (DME).

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L'ensemble de ce dispositif représente un investissement global de 15 millions de dinars et permettra de fournir aux équipages des données précises et continues sur la distance et le cap des aéronefs par rapport à la balise.

Djerba et Tunis-Carthage en première ligne

Le volet sécuritaire et logistique retient également l'attention avec l'achat et l'installation d'un système de détection des explosifs de norme « EDS Standard III » à l'aéroport international de Djerba-Zarzis, pour un coût de 20 millions de dinars. À cela s'ajoute le remplacement du système de traitement des bagages de l'ancienne aérogare de Djerba, ainsi que de la station de tri des bagages n°4 de la zone des arrivées internationales de l'aéroport de Tunis-Carthage, pour une enveloppe estimée à 16 millions de dinars.

Globalement, le budget 2027 permettra d'achever les projets de maintenance programmés, englobant l'approvisionnement en pièces de rechange et la mise à niveau des équipements aéronautiques pour une valeur de 151 millions de dinars.

Enfin, sur le plan opérationnel, le ministère entend dynamiser les capacités de transport de la compagnie nationale à travers le lancement d'une consultation internationale. Celle-ci portera sur la location, pour une durée de six ans, de trois aéronefs : deux de taille moyenne et un gros-porteur, venant ainsi consolider la flotte existante.