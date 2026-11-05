Tunisie: 6,56 milliards de dinars pour l'Intérieur - Où ira le budget de 2027 ?

Le budget proposé pour le ministère de l'Intérieur pour l'année 2027 s'élève à environ 6 560 millions de dinars, contre 6 240 millions de dinars inscrits dans la loi de finances pour l'année 2026, soit une augmentation de 5,13 %.

Ce budget s'inscrit dans le projet de budget du ministère de l'Intérieur pour l'année 2027, présenté ce mercredi par le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, lors d'une séance conjointe de la commission de la Défense, de la Sécurité et des Forces armées de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et de la commission du Règlement intérieur, de l'Immunité et des Questions juridiques du Conseil national des régions et des districts (CNRD), en présence de plusieurs hauts responsables du ministère.

Nouri a, à cette occasion, précisé que la mission du ministère de l'Intérieur a été restructurée afin d'atteindre les objectifs fixés, selon cinq programmes : le programme de sécurité nationale, le programme de la Garde nationale, le programme de la protection civile, le programme des affaires locales et le programme de direction et de soutien.

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Les montants proposés se répartissent comme suit : 2 535 millions de dinars pour le programme de sécurité nationale, soit 39 % du budget total proposé pour l'année 2027, ce qui représente une progression de l'ordre de 2 % par rapport à l'année 2026, et 1 754 millions de dinars pour le programme de la Garde nationale, soit 27 % du budget total, avec une progression de l'ordre de 3 %.

401 millions de dinars ont été alloués au programme de la protection civile, soit 6 % du budget total, avec une progression de l'ordre de 7 %, et 1 123 millions de dinars au programme des affaires locales, ce qui représente 17 % du budget total, avec une progression de l'ordre de 1 %.

Quant au programme de direction et de soutien 746 millions de dinars ont été alloués, soit 11 % du budget total, avec une progression de l'ordre de 18 % par rapport à l'année 2026.

Ces montants se répartissent, selon la nature des dépenses, comme suit: 4 404 millions de dinars au titre des dépenses de location, soit une augmentation de l'ordre de 6 %, 432 millions de dinars au titre des dépenses de gestion, soit une augmentation de l'ordre de 15 % par rapport à l'année 2026, 1 367 millions de dinars au titre des dépenses d'interventions, soit une augmentation de l'ordre de 3 % et 356 millions de dinars au titre des dépenses d'investissement, soit une augmentation de l'ordre de 6 %.

En ce qui concerne la répartition des montants par catégories de dépenses, le ministre a indiqué que les dépenses de location représentent 67 % du total des dépenses allouées au ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2027, réparties comme suit : 2 185 millions de dinars au programme de sécurité nationale, 1 450 millions de dinars au programme de la Garde nationale, 310 millions de dinars au programme de la protection civile, 18,2 millions de dinars au programme des affaires locales et 441 millions de dinars au programme de direction et de soutien.

Quant aux dépenses de gestion, le budget qui leur sont alloués représente 7 % du total des dépenses et a été fixé à 432 millions de dinars, contre 375 millions de dinars en 2026, soit une augmentation de 15,2 % par rapport à l'année précédente.

Ces montants sont répartis sur les cinq programmes : 130 185 millions de dinars ont été alloués au programme de sécurité nationale, 124 millions de dinars au programme de la Garde nationale, 16,5 millions de dinars au programme de la protection civile et 1,9 million de dinars au programme de direction et de soutien.

Concernant les dépenses liées aux interventions, qui représentent 21 % du total des dépenses allouées au ministère de l'Intérieur, une enveloppe d'un montant de 1 367, 070 millions de dinars a été allouée et se présente comme suit : 101 millions de dinars au programme de sécurité nationale, 54 millions de dinars au programme de la Garde nationale, 70,15 millions de dinars au programme de la protection civile, 1 102 millions de dinars au programme des affaires locales et 39,644 millions de dinars au programme de direction et de soutien.

Quant aux dépenses d'investissement, le budget de paiement qui leur sont allouées s'élève à 356 millions de dinars, soit 5 % du total des dépenses consacrées au ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2027, tandis que le budget d'engagement représente 7 %, une enveloppe d'un montant de 498,06 millions de dinars au titre de ces dépenses, contre 445,360 millions de dinars d'engagements en 2026.

Le budget d'investissement se présente comme suit : 192 930 millions de dinars pour le programme de sécurité nationale, 154 350 millions de dinars pour le programme de la Garde nationale, 8,75 millions de dinars pour le programme de la protection civile, 0,73 million de dinars pour le programme des affaires locales et 141,3 millions de dinars pour le programme de direction et de soutien.