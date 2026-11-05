Madagascar: Affaires étrangères - Hery Harison Jean Luc nommé consul général à Marseille, Niriniavisoa Marceda SG du ministère

Le Conseil des ministres, qui s'est tenu avant-hier au Palais d'Iavoloha, a procédé à vingt nominations aux hauts emplois de l'État. Trois concernent le ministère des Affaires étrangères. Hery Harison Jean Luc devient consul général à Marseille, Niriniavisoa Marceda Amielle Pelenne secrétaire générale (SG) du ministère et Sojarison Tahiriniaina Juliano directeur général de la Coopération multilatérale.

MEF : 11 nominations, dont 9 DRI

Au sein du ministère de l'Économie et des Finances (MEF), onze responsables ont été désignés, dont neuf directeurs régionaux des impôts (DRI). Alson Christophe Florent Randriamanantena prend la direction des Affaires financières et générales, tandis que Danà Maminiaina Ravonimanantsoa devient directeur de la Lutte contre la corruption.

Les neuf DRI sont Nivo Fanjamalala Baondramby Randriamanantsoa pour l'Anôsy, Rakotoson Raharizafy Nahary pour le Vakinankaratra, Ratovonasy Ndremihaja pour le Menabe, Vololona Raholinirina pour l'Itasy, Stéphania Rakamiarson pour la Sofia, Tampina Harris Rahobinarivo pour la Diana, Vololonihaja Ramiandrissoa pour la Sava, Jean Samuel Rakotonirina pour la Matsiatra Ambony et Mamy Randrianarison pour l'Alaotra Mangoro.

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Autres départements

Au ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, Nanthony Georges Rabemandimby prend la direction régionale à Atsinanana. Fidisoa Rajosoanirina devient directeur de l'Administration, des Finances et du Logement auprès de l'ANALOGH. Au ministère de l'Éducation nationale (MEN), Soandro Roberson Daniel prend la direction des Ressources humaines (DRH). Saidson Jean Roger devient directeur des Affaires financières au ministère de l'Industrie et du Secteur privé. Joyce Standhal Rafanomezantsoa prend la direction régionale de la Population et des Solidarités à Vatovavy, tandis que Randrianasolo Safidy Tiavina David devient directeur régional de la Jeunesse et des Sports à Analamanga.

Quatre abrogations

Quatre décrets de nomination ont également été abrogés. Ils concernent le président de l'Université d'Antsiranana, le directeur de l'ENSET de cette université, le directeur régional de l'Éducation nationale d'Itasy et le directeur des Examens nationaux au ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP). En somme, vingt nominations et quatre abrogations ont été enregistrées parmi les hauts emplois de l'État.