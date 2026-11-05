Madagascar: Marché des capitaux - Une réforme majeure du système comptable impulsée par le MEF

Pour attirer les capitaux étrangers et financer davantage l'économie, Madagascar prépare une mise à niveau de ses règles comptables. Cette réforme entend renforcer la transparence financière et la confiance des investisseurs privés internationaux. En effet, le pays veut se donner les moyens de développer son propre marché des capitaux et d'attirer davantage d'investisseurs, notamment étrangers.

Une ambition qui nécessite, au préalable, de renforcer la crédibilité de son système financier et de rapprocher ses pratiques comptables des normes internationales. C'est dans cette perspective qu'une réforme majeure des référentiels comptables nationaux est engagée sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances (MEF), avec la participation de plusieurs entités réunies au sein d'un comité ad hoc. Le chantier concerne principalement le Plan comptable général (PCG) de 2005, toujours en vigueur 21 ans après son adoption, ainsi que les référentiels sectoriels des établissements de crédit.

Conçu à partir des normes internationales IAS/IFRS de l'époque, ce dispositif n'a pas fait l'objet d'une refonte générale depuis son adoption, malgré les évolutions successives des standards financiers mondiaux. Son actualisation constitue désormais un enjeu stratégique. Pour les investisseurs internationaux, la disponibilité d'informations financières fiables, transparentes et comparables représente une condition essentielle à toute décision d'investissement. Au-delà de la modernisation des procédures, Madagascar entend ainsi préparer un environnement financier davantage conforme aux exigences des marchés internationaux.

Un marché à construire

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La réforme s'inscrit dans une ambition plus large de diversification des sources de financement de l'économie nationale. Le développement d'un marché des capitaux permettrait notamment aux entreprises et aux autres acteurs économiques éligibles de mobiliser des ressources auprès des investisseurs, en complément des circuits bancaires traditionnels.

Le projet est conduit conjointement par le MEF et la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), avec l'appui de la Société financière internationale (SFI). Une feuille de route élaborée en 2023 a déjà permis d'identifier plusieurs insuffisances, notamment dans les domaines juridique, réglementaire et institutionnel. La protection des investisseurs, la sécurité des capitaux et la qualité de l'information financière figurent parmi les conditions nécessaires à la concrétisation de cette ambition.

La modernisation comptable apparaît ainsi comme l'un des fondements de cette transformation. Elle doit contribuer à renforcer la confiance des investisseurs, mais également à améliorer l'accès au financement des activités productives. Pour Madagascar, l'enjeu consiste à orienter davantage de capitaux vers l'investissement, la création de richesses et le développement économique.

Une réforme structurée

Pour conduire les travaux préparatoires, un comité ad hoc a été constitué sous la coordination du Conseil supérieur de la comptabilité (CSC), organisme rattaché au MEF. Il associe notamment la BFM, la Commission de supervision bancaire et financière (CSBF), l'Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM), ainsi que des représentants du secteur bancaire. Sa mission consiste à examiner les écarts entre les règles nationales et les normes IFRS, à proposer les adaptations nécessaires et à élaborer une feuille de route pour la transition.

La démarche prévoit également des travaux techniques sur les référentiels sectoriels et le renforcement des compétences des professionnels concernés. Cette évolution devra être progressive, afin de tenir compte des réalités économiques et des capacités des différents acteurs. Pour le MEF, la réforme constitue un levier de modernisation du système financier national, avec une finalité économique : favoriser la mobilisation des investissements et soutenir durablement le financement de la relance.