Madagascar: Suisse - Développement des partenariats économiques

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar auprès de la Confédération suisse, le général Edelin Calixte Randriamiandrisoa, a récemment effectué une visite de courtoisie auprès du président de la Confédération, Guy Parmelin, au Palais fédéral à Berne.

À cette occasion, il lui a officiellement remis ses lettres de créance. Le président de la Confédération suisse a manifesté un intérêt particulier pour le processus de refondation engagé à Madagascar.

« La contribution de cette refondation au renforcement de la gouvernance publique, à l'amélioration du fonctionnement des institutions et à la poursuite des réformes nécessaires au développement du pays était également au centre de nos discussions », a souligné le nouvel ambassadeur de Madagascar en Suisse. Les échanges ont aussi permis de souligner l'importance de rapprocher l'administration des citoyens et de renforcer les capacités des collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation et la prise en compte des réalités locales dans la conduite des politiques publiques ont ainsi figuré au coeur de cette rencontre diplomatique.

Coopération bilatérale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toujours dans le cadre du renforcement des liens entre Madagascar et la Suisse, les perspectives de développement des partenariats économiques, institutionnels et techniques ont été largement abordées.

« L'objectif consiste à valoriser cette coopération bilatérale afin de l'aligner sur les priorités de développement du pays », a précisé le général Edelin Calixte Randriamiandrisoa. Une attention particulière a été accordée aux secteurs à fort potentiel de création d'emplois, favorisant la transformation locale des ressources et la génération d'une valeur ajoutée tangible pour l'économie nationale.

Reconnue pour son expertise et ses innovations technologiques en matière de lutte contre le changement climatique, la Suisse constitue un partenaire stratégique pour Madagascar. Les deux parties se sont ainsi engagées à promouvoir de nouvelles pistes de collaboration dans la protection de l'environnement et le renforcement de la résilience climatique, un enjeu vital pour la Grande Île, qui figure parmi les pays les plus vulnérables au monde face aux catastrophes naturelles.