Madagascar: Modernisation du secteur agricole - Accord de coopération avec la Russie

En marge du Sommet Russie-Afrique, la délégation malgache a franchi une étape décisive dans le renforcement de sa politique de développement rural.

Un accord de coopération bilatéral majeur a été officialisé à Moscou entre le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Gaëtan Ramindo, et la ministre russe de l'Agriculture, Oksana Lut. Cette initiative conjointe vise à moderniser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage tout en renforçant la souveraineté alimentaire de la Grande île.

Au coeur de cet engagement figure la création prochaine d'une école d'agriculture à Madagascar. Cet établissement aura pour mission de former et d'encadrer la jeunesse ainsi que les producteurs locaux aux techniques modernes et aux opportunités offertes par l'agrobusiness. L'accord de coopération s'articule également autour du transfert de technologies, de la recherche agronomique, de la sélection de semences à haut rendement et de l'amélioration génétique des races animales.

Comité mixte

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Sur le plan des intrants et du commerce, les deux nations entendent intensifier leurs échanges. Madagascar pourra notamment s'appuyer sur l'expertise et la capacité de production de la Russie, qui occupe la première place mondiale en matière d'exportation de blé et est également le premier fournisseur mondial d'engrais minéraux tels que l'azote, le phosphate et la potasse. La promotion directe des échanges commerciaux de produits agricoles et d'élevage entre les deux pays a également fait l'objet d'un examen approfondi.

Afin d'assurer une mise en oeuvre fluide et rigoureuse de l'ensemble de ces chantiers, un comité technique mixte malgacho-russe sera prochainement mis en place en vue de coordonner, de superviser et d'exécuter les projets retenus. Pour la partie malgache, cette alliance stratégique représente un levier essentiel de développement socio-économique, pleinement aligné sur les objectifs de la Refondation, qui vise à atteindre la souveraineté alimentaire.