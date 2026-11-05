Congo-Brazzaville: Action humanitaire - La communauté libanaise apporte sa contribution aux sinistrés de la Likouala

La communauté libanaise établie au Congo, à travers l'Union libanaise culturelle mondiale, a remis le 3 octobre, à Brazzaville, un important don de vivres et de non-vivres au profit de la population sinistrée par les inondations dans le département de la Likouala. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement congolais.

Le don réceptionné par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, comprend notamment des bâches, des bottes, des kits de pêche, des draps et des produits consommables. La logistique sera entièrement assurée par les donateurs, qui vont acheminer le convoi vers les zones sinistrées avec leurs propres camions. Pour les donateurs, « le geste n'est qu'un début ». Ils ont annoncé poursuivre leurs efforts de soutien afin de participer « à cette souffrance que vivent certains des compatriotes », a indiqué le représentant de la communauté libanaise, Ayoub Mohamed.

Interrogé sur les motivations de cet élan de solidarité, le représentant libanais a évoqué les liens familiaux unissant les communautés congolaise et libanaise. « C'est notre devoir d'être avec nos parents dans ce qu'ils sont en train de subir là-bas », a-t-il déclaré.

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La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a exprimé la reconnaissance du gouvernement à l'endroit de la communauté libanaise, « parce qu'elle a entendu l'appel national et international que nous avons lancé », a-t-elle affirmé. Lydie Pongault a lancé un appel pour que cet acte inspire d'autres communautés et institutions. « Nos concitoyens vivent en ce moment des moments très difficiles, et nous souhaitons que la solidarité s'élargisse », a-t-elle exhorté.

Pour rappel, les inondations survenues en octobre dans la Likouala ont affecté des dizaines de milliers de personnes. Le gouvernement a été contraint de mobiliser des moyens aériens et fluviaux pour porter assistance aux familles en détresse. Des dispositifs de soutien ont déjà été mis en place afin de reloger les sinistrés dans des sites sécurisés en vue de les épargner du danger.