Congo-Brazzaville: Coopération France-Congo - Claire Bodonyi plaide pour un traitement responsable et professionnel des informations

Après sa visite de travail à Pointe-Noire, l'ambassadrice au Congo, Claire Bodonyi, a animé récemment une conférence de presse au cours de laquelle elle a demandé aux journalistes de recourir aux sources officielles, dans le traitement des informations liées aux relations entre les deux pays.

Entourée d'Olivier Chatelais, nouveau consul général de France à Pointe-Noire, et de Vincent Fleuriet, chef du service économique, Claire Bodonyi a demandé aux journalistes de faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information car, a t-elle dit, les relations entre les deux pays peuvent connaître des moments de désaccord ou d'incompréhension mais finissent toujours par se décrisper. «Nous sommes des amis... Comme tous les amis, nous avons parfois des disputes. Ce n'est pas grave ! Quand on est des amis, on surmonte les disputes», a-t-elle dit.

Pour la diplomate française, les journalistes ont l'impérieux devoir de ne pas envenimer ni attiser les tensions qui peuvent survenir en se servant de fausses informations ou des jugements trop hâtifs. D'où son appel pressant aux professionnels de l'information et de la communication à faire prévaloir leur rôle primordial dans la société qui est de diffuser des informations vraies et vérifiées. «Je voulais saisir cette occasion pour lancer un appel à la responsabilité que vous avez, vous les médias, dans la transmission de l'information», a-t-elle poursuivi.

Claire Bodonyi a également exprimé son entière disponibilité à échanger avec les médias en cas de besoin. Cela permet aux journalistes d'avoir des informations à la source, loin de toutes rumeurs ou informations infondées. « Ce n'est pas nécessairement pour vous mettre mes mots dans votre bouche. Mais c'est simplement pour vous donner l'occasion d'entendre ce que nous pouvons dire sur tel ou tel sujet qui serait de votre intérêt», a-t-elle expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, les liens d'amitié entre Paris et Brazzaville peuvent connaître parfois des moments de friction ou d'incompréhension mais cela ne veut pas pourtant dire qu'ils sont rompus. Le dialogue et les explications finissent toujours par décrisper les éventuelles tensions. Elle a appelé à la responsabilité des journalistes qui doivent toujours mettre en avant l'exactitude des faits, la diffusion des informations. La vérification des faits, le recours aux sources officielles, notamment les représentants des responsables diplomatiques, doivent guider les journalistes à diffuser la bonne information. Claire Bodonyi plaide aussi pour une relation franco-congolaise au beau fixe qui privilégie le dialogue afin de dissiper tous malentendus.

Signalons que dans la ville océane, l'ambassadrisse de France a eu des échanges fructueux avec les autorités locales. Elle a également rencontré la communauté et les acteurs économiques français installés dans la ville. Les visites à l'Institut français du Congo, à l'espace Campus France et au lycée Charlemagne ont été également au menu de son séjour de travail, tout comme aux sièges de l'organisation non gouvernementale Renatura et de l'Institut européen de coopération et de développement, ainsi qu'au Terminal pétrolier de Djeno.