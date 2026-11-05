Madagascar: « Tanora Mahasaky » - Les initiatives citoyennes des jeunes à l'honneur

Après deux journées d'échanges, de découvertes et de célébration, l'Événement national Design for Change (DFC) « Tanora Mahasaky », organisé les 3 et 4 novembre sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale, a mis en lumière le pouvoir d'action des enfants et des jeunes engagés dans la transformation de leur environnement.

Lancé en 2022 par Génération Mada dans le cadre du concept « Za Mahavita », le Challenge « Tanora Mahasaky » récompense chaque année les meilleures initiatives citoyennes issues de la démarche Design for Change. Les projets, publiés sur la plateforme DFC Global, sont évalués par un jury composé d'acteurs de la société civile ainsi que des secteurs public et privé engagés dans l'éducation. À l'issue des délibérations, les dix meilleures initiatives citoyennes et les dix meilleurs facilitateurs sont distingués.

Parmi les lauréats de cette édition figurent notamment les jeunes de l'ONG Vahatra à Analavory (Itasy), qui ont mobilisé commerçants et autorités locales pour assainir le marché communal. À Boeny, les élèves de l'Institut NUR ont mis en place un système de gestion des déchets qui a permis de rendre leur établissement plus propre et plus sain. Dans le Vakinankaratra, les enfants d'Akany Tafita ont réalisé des canaux d'évacuation afin de mettre fin aux inondations récurrentes qui paralysaient leur cour d'école.

Ces réalisations illustrent l'impact grandissant du programme DFC à Madagascar. De 2019 à juillet 2026, le mouvement a permis la mise en oeuvre de 1 522 initiatives citoyennes dans 15 régions, mobilisant plus de 68 000 acteurs du changement, dont 34 700 filles. Le programme s'appuie aujourd'hui sur 395 structures partenaires locales et a déjà formé 1 938 enseignants et éducateurs. Ces chiffres témoignent de l'essor d'une approche éducative où les enfants ne sont plus seulement des bénéficiaires, mais deviennent de véritables acteurs du changement au sein de leurs communautés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn