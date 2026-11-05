Madagascar: Baccalauréat 2027 - La filière technique prendra une semaine d'avance sur le général

5 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Jusqu'à présent, les épreuves du baccalauréat technique se déroulaient traditionnellement une semaine après celles du baccalauréat général. Cette période décalée va céder sa place à un calendrier harmonisé dès l'année 2027.

Conformément à ce nouveau dispositif, les candidats au bac technique entameront désormais leurs épreuves dès la première semaine, en se consacrant aux matières techniques, selon la décision prise lors du conseil des ministres du mardi 3 novembre 2026. La seconde semaine verra le déroulement des épreuves des matières générales, alignant ainsi leur rythme sur celui des élèves de l'enseignement général.

Par conséquent, les examens des deux parcours s'achèveront désormais simultanément. Cette refonte du calendrier répond avant tout à un souci de préservation de la santé et de la concentration des candidats.

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Auparavant, le système plaçait les matières techniques lors de la deuxième semaine d'examen, une configuration qui générait une fatigue intense chez les jeunes à l'approche de la fin des épreuves. En avançant les matières techniques dès la première semaine, les autorités éducatives espèrent offrir une répartition plus équilibrée de l'effort intellectuel et clore la session dans des conditions plus favorables pour l'ensemble des candidats.

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