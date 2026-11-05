Madagascar: Tennis - Dally Randriantefy passe le relais à Lala Razanamasy à la DTN

La Fédération Malagasy de Tennis s'engage dans une transition importante avec la passation de la Direction technique nationale entre Dally Randriantefy et Lala Razanamasy. Si l'ancienne DTN restera impliquée dans les projets fédéraux, sa successeuse affiche déjà une feuille de route ambitieuse centrée sur la formation, le développement à la base et la préparation de la relève.

Une nouvelle étape s'annonce pour la Fédération Malagasy de Tennis (FMT). À travers un communiqué empreint d'émotion et de sérénité, Dally Randriantefy a officialisé son passage de relais à Lala Razanamasy au poste de directrice technique nationale (DTN) à compter de 2027. Affaiblie par des problèmes de santé qui ne lui permettent plus d'assurer une présence régulière sur le terrain ni de répondre aux exigences physiques de certaines fonctions, l'ancienne championne nationale ne quitte toutefois pas la fédération. Elle continuera d'apporter son expérience et son expertise au sein de l'équipe dirigeante, dans un esprit de continuité et de transmission.

Dally Randriantefy a également exprimé sa gratitude au président de la FMT, Hary Andriantefihasina, pour la confiance accordée durant son mandat. Elle estime avoir pu contribuer à l'avancement de plusieurs projets structurants au bénéfice du tennis malgache. Pour sa part, Lala Razanamasy affiche déjà sa détermination. « Je suis prête à assumer cette responsabilité », affirme-t-elle, soulignant avoir déjà occupé cette fonction au sein de l'ancienne fédération. Son ambition est de bâtir un programme de développement à long terme, axé sur le travail de fond et la formation.

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Parmi ses priorités figurent la mise en place d'une vaste formation des formateurs, l'accompagnement des ligues régionales ainsi que la préparation de la relève. Forte de son expérience acquise à l'étranger en tant qu'enseignante de tennis et conférencière, elle entend mettre ce savoir-faire au service de la discipline. Au-delà du changement de responsable technique, la FMT réaffirme sa volonté de poursuivre la structuration du tennis national. Un travail collectif que Dally Randriantefy résume en quelques mots : construire, transmettre et permettre aux générations futures d'aller encore plus loin.