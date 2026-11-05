Maroc: Sahara marocain - La Roumanie réaffirme son soutien au plan d'autonomie comme base la plus adéquate pour une solution définitive

4 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Le ministre roumain des Affaires étrangères, Dan Neculăescu, a réaffirmé, à l'occasion d'un entretien téléphonique mardi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, que le plan d'autonomie présenté par le Maroc constitue "la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste" pour parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.

Le chef de la diplomatie roumaine a salué, à cet égard, l'engagement constructif du Maroc.

Cet entretien a également permis aux deux ministres de réaffirmer leur volonté de renforcer les relations bilatérales, dans la continuité des liens historiques d'amitié et de coopération unissant les deux pays.

Les échanges ont, par ailleurs, porté sur les prochaines échéances de la Francophonie, notamment le prochain Sommet et la candidature roumaine au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

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