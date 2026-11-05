Maroc: Ahmed Kantari souligne l'importance de l'accompagnement des jeunes talents pour l'avenir du football marocain

Le sélectionneur de l'équipe nationale U17, Ahmed Kantari, a souligné l'importance de l'accompagnement et de la formation des jeunes talents pour assurer l'avenir du football marocain, estimant que les joueurs actuellement en formation constituent un vivier prometteur en perspective des prochaines échéances, notamment la Coupe du monde 2030.

Dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de l'annonce de la liste des 21 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde U17, prévue du 19 novembre au 13 décembre au Qatar, Kantari a indiqué que plusieurs joueurs auraient pu prétendre à une place dans le groupe, mais que des choix s'imposaient au regard des exigences de la compétition.

« Cela prouve que cette génération constitue un vivier important, ce qui est de bon augure pour les générations futures », a-t-il relevé.

L'objectif principal du travail d'encadrement consiste, selon lui, à accompagner ces jeunes joueurs, encore inscrits dans un cursus de formation et appelés à représenter l'avenir du football national. À l'horizon de la Coupe du monde 2030, ils auront atteint leur maturité, a-t-il estimé, exprimant l'espoir de voir certains d'entre eux intégrer la sélection A à cette échéance.

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S'agissant des critères de sélection, le technicien a précisé que ses choix ont reposé sur trois principaux paramètres : le niveau de performance des joueurs, leur capacité à s'intégrer au groupe et à adhérer au projet de jeu, ainsi que leur degré de compétitivité.

Ce dernier critère revêt une importance particulière au regard des exigences physiques de la compétition, a-t-il expliqué, évoquant notamment le rythme des joueurs et leur temps de jeu en club, autant d'éléments déterminants pour être en mesure de répondre aux exigences athlétiques du tournoi.

Concernant le groupe du Maroc, Kantari a reconnu qu'il s'agissait d'une poule relevée, composée de sélections aux styles de jeu différents, soulignant que la capacité d'adaptation constituera un facteur déterminant dans cette compétition.

Le sélectionneur a également indiqué que le public marocain aura l'occasion de découvrir de nouveaux talents, citant notamment Nassim Laarej, qui évolue à l'OGC Nice (France) et dont la contribution pourrait s'avérer importante pour les Lionceaux de l'Atlas.

Logé dans le groupe H, le Maroc affrontera les îles Fidji le 20 novembre, la Chine le 23 novembre et l'Espagne le 26 novembre.