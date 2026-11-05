Maroc: Enfants marocains séquestrés dans les camps de Tindouf - L'appel urgent de la Fédération nationale des colonies de vacances à la communauté internationale

Face à la situation des enfants marocains séquestrés dans les camps de Tindouf, la Fédération nationale des colonies de vacances appelle à une intervention internationale urgente pour garantir leur protection, préserver leurs droits fondamentaux et assurer leur retour sécurisé et digne au Maroc.

La Fédération monte au créneau pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des enfants marocains retenus dans les camps de la honte de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie. À travers un appel solennel, elle exhorte les instances internationales à agir rapidement afin de mettre fin aux souffrances de ces enfants et de leur garantir un avenir fondé sur la liberté, la dignité et la sécurité.

Plaçant les droits de l'enfant au cœur de son engagement, l'organisation estime que les enfants ne doivent pas être condamnés à subir les conséquences d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Elle considère que leur maintien prolongé dans les camps, sans perspectives claires pour leur avenir, constitue une situation humaine et sociale préoccupante qui nécessite une mobilisation internationale urgente.

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Dans son communiqué, la Fédération nationale des colonies de vacances évoque également les récents développements de la question du Sahara marocain au Conseil de sécurité des Nations unies, qu'elle considère comme un tournant politique et diplomatique susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives vers un règlement du conflit. Elle appelle, dans ce contexte, les parties concernées, notamment l'Algérie et le polisario, à faire preuve de responsabilité et à privilégier une approche rationnelle favorisant une solution politique, réaliste et définitive.

Au-delà des considérations politiques et diplomatiques, l'organisation met particulièrement l'accent sur les conséquences humaines de ce conflit sur les jeunes générations. Elle dénonce notamment les risques de déplacements forcés, de recrutement obligatoire et d'exploitation politique ou militaire auxquels les enfants seraient exposés dans les camps de Tindouf. Elle rappelle que toute forme de recrutement ou d'implication d'enfants dans des conflits armés constitue une grave atteinte à leurs droits et à leur protection.

Six revendications adressées à la communauté internationale

Pour faire face à cette situation, la Fédération formule six principales revendications à l'adresse de la communauté internationale.

Elle demande, en premier lieu, la mise en place de mécanismes internationaux efficaces permettant d'assurer le retour sécurisé et digne des enfants marocains au Maroc, ainsi que leur réunification avec leurs familles, dans le respect de leur intérêt supérieur.

Elle appelle également à l'activation des mécanismes internationaux de protection des droits humains et des droits de l'enfant, à travers une évaluation de la situation humanitaire dans les camps de Tindouf et l'adoption de mesures concrètes contre les éventuelles violations dont les enfants pourraient être victimes.

L'organisation insiste par ailleurs sur la nécessité de protéger les mineurs contre les déplacements forcés, le recrutement obligatoire et toute forme d'instrumentalisation politique ou militaire. Elle réclame aussi la garantie de leur liberté de circulation, de leur droit à communiquer avec leurs familles et de leur capacité à choisir librement leur avenir.

Dans l'attente de leur retour, la Fédération demande que ces enfants puissent bénéficier d'un accès effectif à l'éducation, aux soins de santé, à une alimentation suffisante et à un environnement protecteur. Elle souligne également l'importance de leur garantir le droit au jeu, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives ainsi qu'au camping et à l'épanouissement personnel.

Enfin, elle plaide pour un renforcement du contrôle international, une meilleure garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire vers ses bénéficiaires et la responsabilisation des parties impliquées dans toute atteinte aux droits des enfants.

La protection de l'enfance au-dessus des considérations politiques

À travers cet appel, la Fédération nationale des colonies de vacances réaffirme que la protection de l'enfance constitue une responsabilité universelle qui ne peut être subordonnée aux calculs politiques. Elle estime que chaque enfant doit pouvoir grandir dans un environnement sûr, accéder à une éducation de qualité et construire son avenir librement.

L'organisation réitère également son soutien à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, qu'elle considère comme une perspective de stabilité et de développement pour la région.

Mohamed Akliouine, président de la Fédération nationale des colonies de vacances, rappelle en dernier lieu la philosophie qui sous-tend cette mobilisation : le véritable accomplissement des générations futures réside dans leur capacité à vivre pleinement leur enfance, à apprendre en toute liberté et à choisir leur avenir sans contrainte.

Un message qui place la dignité, la protection et l'épanouissement des enfants au centre de l'appel lancé aux instances internationales.