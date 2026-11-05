Angola: La Première dame du pays préconise des stratégies concrètes pour l'autonomisation des femmes

Luanda — La Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a plaidé mercredi à Bujumbura (Burundi) pour l'adoption de stratégies concrètes visant à renforcer l'autonomisation des femmes, en mettant l'accent sur la garantie d'un accès total des jeunes filles à l'éducation et à des outils de leadership.

Intervenant lors de la 7e édition du Forum des femmes leaders, en sa qualité de vice-présidente de l'Organisation des Premières dames africaines pour le développement (OAFLAD), Ana Dias Lourenço a souligné que l'objectif est de préparer les jeunes filles aux emplois de demain et aux défis de l'économie verte.

L'édition de cette année du Forum des femmes leaders se tient dans la capitale burundaise sous le thème « Le capital humain et l'autonomisation des femmes comme moteurs de résilience et de transformation », parallèlement au lancement de la campagne « Building Resilience » (Renforcer la résilience), promue par l'OAFLAD.

À cette occasion, la Première dame a également souligné la nécessité d'intégrer la perspective de genre dans les politiques publiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, notamment par le financement de projets portés par des femmes rurales et des entrepreneures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ana Dias Lourenço a par ailleurs insisté sur l'importance de renforcer les réseaux de coopération et de solidarité entre les institutions africaines, par le partage de bonnes pratiques et d'expériences ayant fait leurs preuves dans la transformation des communautés en Afrique.

« Lorsque nous éduquons une fille et que nous autonomisons une femme, nous investissons dans une gestionnaire de ressources, une leader communautaire et un agent d'innovation ; en somme, nous investissons dans une Nation », a-t-elle déclaré.

La vice-présidente de l'OAFLAD a ajouté que le développement durable repose également sur la création d'opportunités d'accès à une éducation de qualité, à la santé et à l'autonomie économique pour les filles et les femmes.

Elle a, par ailleurs, plaidé pour la mise en place de conditions permettant à chaque individu de développer ses capacités et à chaque femme de jouer un rôle actif dans le leadership et la transformation des communautés.

« Aucun pays, aucune région et aucun continent ne pourra prospérer en laissant de côté le capital que représentent ses filles et ses femmes », a-t-elle souligné, estimant que la résilience nécessaire pour faire face aux crises mondiales dépend aussi de la participation, de la sagesse et de la capacité d'action des femmes africaines.

L'événement a réuni, entre autres, des Premières Dames membres de l'OAFLAD, des partenaires des Nations Unies, l'Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI) et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). IZ/LUZ