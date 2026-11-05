Angola: Le Président de la République aborde la coopération bilatérale avec l'ambassadeur de Chine

Luanda — Le renforcement de la coopération économique, commerciale et financière entre l'Angola et la Chine a été au centre des discussions, ce mercredi à Luanda, lors d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço, à l'ambassadeur chinois dans le pays, Zhang Bin.

À l'issue de la rencontre, qui s'est tenue au Palais présidentiel, le diplomate chinois n'a fait aucune déclaration à la presse concernant les sujets abordés.

L'Angola et la Chine entretiennent un partenariat stratégique couvrant les domaines politique, économique, commercial et financier, avec un accent particulier sur la diversification des investissements, l'industrialisation, l'énergie, l'agriculture et la construction d'infrastructures.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 20,83 milliards de dollars en 2025, tandis qu'au premier semestre 2026, ils s'élevaient à 10,8 milliards de dollars, selon les données communiquées par les autorités chinoises.

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En septembre de cette année, les autorités chinoises ont révélé que le cumul des investissements chinois en Angola avoisinait les 28 milliards de dollars, impliquant environ 600 entreprises à capitaux chinois implantées dans le pays.

Outre le secteur pétrolier, la présence des entreprises chinoises s'étend aux secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des technologies de l'information, ainsi que des transports et de la logistique, des domaines jugés essentiels pour la diversification de l'économie nationale.

Parmi les principaux projets développés dans le cadre de cette coopération figurent l'aménagement hydroélectrique de Caculo Cabaça, avec la participation de l'entreprise China Gezhouba Group Corporation, le projet d'approvisionnement en eau de Quilonga Grande et le terminal en eau profonde de Caio, à Cabinda.

Dans le secteur de l'énergie, une proposition est également à l'étude concernant l'installation de systèmes de stockage d'énergie par batteries dans les parcs solaires de Benguela, dotés d'une capacité combinée d'environ 360 mégawatts.

En matière commerciale, l'Angola bénéficie, depuis décembre 2024, d'un accès au marché chinois en franchise de droits de douane sur l'ensemble des lignes tarifaires ; une mesure destinée à faciliter l'entrée des produits nationaux et à stimuler la diversification des exportations.

La coopération financière comprend également des initiatives visant à faciliter les paiements transfrontaliers et les opérations commerciales en yuan (la monnaie chinoise) impliquant des institutions bancaires et des entreprises des deux pays.

Les relations entre l'Angola et la Chine ont été élevées au rang de « Partenariat stratégique de coopération globale » en mars 2024, lors de la visite d'État du Président João Lourenço dans ce pays asiatique. AFL/IZ/LUZ