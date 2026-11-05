Angola: Le pays plaide pour une information accessible afin de renforcer le multilatéralisme

Luanda — L'Angola a soutenu, lundi à New York, devant la Quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, que l'accès à une information crédible, impartiale et disponible en plusieurs langues est essentiel pour renforcer la confiance dans le multilatéralisme et faire connaître les résultats de l'action de l'Organisation sur la vie des populations.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce mercredi, le représentant permanent adjoint de l'Angola auprès des Nations Unies, Mateus Luemba, a déclaré, lors du débat sur les « Questions relatives à l'information », que l'efficacité de la communication de l'ONU doit être évaluée en fonction de l'accessibilité et de la pertinence de l'information diffusée, ainsi que de sa contribution concrète à l'amélioration de la vie des personnes.

Le diplomate a mis en avant cinq priorités pour l'ONU: donner de la visibilité aux résultats de l'action multilatérale, réduire la fracture numérique, protéger l'intégrité de l'information, promouvoir une utilisation responsable et inclusive de l'intelligence artificielle, et renforcer le multilinguisme ainsi que l'équilibre géographique dans la couverture médiatique de l'ONU.

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Pour réduire la fracture numérique, Mateus Luemba a appelé à un renforcement de la coopération internationale, au transfert de technologies et au développement des compétences numériques.

Il a également préconisé que les Nations Unies combinent les plateformes numériques avec les médias traditionnels et des initiatives de proximité, afin d'atteindre les populations ayant un accès limité à l'information.

Quant à la lutte contre la désinformation et les discours de haine, Mateus Luemba a encouragé le Département de la communication globale à renforcer ses partenariats avec les États membres, les médias, les établissements d'enseignement et la société civile.

Il a souligné que ces efforts doivent favoriser l'éducation aux médias et l'accès à des informations vérifiées, dans le respect de la liberté d'expression et de l'indépendance des médias.

Intelligence artificielle

Le diplomate a souligné le potentiel de l'intelligence artificielle pour améliorer les services de traduction et faciliter la diffusion d'informations dans plusieurs langues. Il a également plaidé en faveur d'un accès équitable aux technologies émergentes, d'une supervision humaine et de l'adoption de mesures de protection contre les biais algorithmiques.

Mateus Luemba a, par ailleurs, réitéré l'engagement de l'Angola à rendre opérationnel le Centre d'information des Nations Unies à Luanda, conformément à la demande de l'Assemblée générale, exprimée dans la Résolution 64/243, afin de répondre aux besoins en information des pays africains lusophones.

Il a également appelé à une couverture plus équilibrée de l'Afrique, qui mette en lumière la contribution du continent à la prévention des conflits, à la médiation, à la consolidation de la paix, à l'innovation et au développement durable. À cette occasion, Mateus Luemba a rappelé que l'Angola célébrera, le 1er décembre 2026, le 50e anniversaire de son admission aux Nations Unies.

En évoquant l'expérience angolaise en matière de consolidation de la paix, de réconciliation et de reconstruction, il a réaffirmé sa conviction qu'une communication efficace peut renforcer la compréhension mutuelle, favoriser le dialogue et mobiliser l'action collective.