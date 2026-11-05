Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre SMB CI réalise la meilleure performance du marché des actions pour la 3ème journée consécutive

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 4 novembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) le titre SMB Côte d'Ivoire (Société Multinationale de Bitumes) a réalisé la meilleure performance du marché des actions pour la 3ème journée consécutive.

C'est ainsi que son cours est passé de 16 870 FCFA la veille à 17 995 FCFA ce 4 novembre 2026, soit une augmentation de 1 125 FCFA en valeur absolue et 6,67% en valeur relative.

La société SMB a rendu public simultanément ses rapports d'activité au titre du premier semestre et du troisième trimestre 2026. Elle a réalisé un résultat net de 5,628 milliards de FCFA en progression de 43% au terme du premier semestre et 8,903 milliards de FCFA au terme du troisième trimestre, en hausse de 57%. Ce sont ces bons résultats que les investisseurs ont plébiscités en misant sur le titre SMB Côte d'Ivoire.

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La tête du top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupée pour la troisième journée consécutive par SMB Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 17 995 FCFA) suivi respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 2 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,70% à 1 670 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,06% à 32 990 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,89% à 12 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 980 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 885 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,80% à 2 600 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 1 260 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,92% à 5 100 FCFA).

Les indices sont de nouveau en baisse. L'indice BRVM composite a ainsi cédé 0,17% à 528,49 points contre 529,41 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,18% à 256,04 points contre 256,50 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est resté stationnaire à 198,02 points.

Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est replié de 0,06% à 365,22 points contre 365,44 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,17 % à 212,98 points contre 213,34 points la veille.

La valeur totale des transactions a ainsi enregistré une baisse de 26 millions, en passant de 1,467 milliard de FCFA la veille à 1,441 milliards de FCFA ce mercredi 4 novembre 2026.

Dans la même dynamique, la capitalisation du marché des actions connait une baisse de 35,792 milliards, à 20 724,929 milliards de FCFA contre 20 760,721 milliards de FCFA la veille. Celle du marché des obligations est par contre en hausse de 5,597 milliards, se situant à 13 440,077 milliards de FCFA contre 13 434,480 milliards de FCFA la veille.