Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre SMB CI réalise la meilleure performance du marché des actions pour la 3ème journée consécutive

4 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 4 novembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) le titre SMB Côte d'Ivoire (Société Multinationale de Bitumes) a réalisé la meilleure performance du marché des actions pour la 3ème journée consécutive.

C'est ainsi que son cours est passé de 16 870 FCFA la veille à 17 995 FCFA ce 4 novembre 2026, soit une augmentation de 1 125 FCFA en valeur absolue et 6,67% en valeur relative.

La société SMB a rendu public simultanément ses rapports d'activité au titre du premier semestre et du troisième trimestre 2026. Elle a réalisé un résultat net de 5,628 milliards de FCFA en progression de 43% au terme du premier semestre et 8,903 milliards de FCFA au terme du troisième trimestre, en hausse de 57%. Ce sont ces bons résultats que les investisseurs ont plébiscités en misant sur le titre SMB Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La tête du top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupée pour la troisième journée consécutive par SMB Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 17 995 FCFA) suivi respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 2 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,70% à 1 670 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,06% à 32 990 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,89% à 12 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 980 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 885 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,80% à 2 600 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 1 260 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,92% à 5 100 FCFA).

Les indices sont de nouveau en baisse. L'indice BRVM composite a ainsi cédé 0,17% à 528,49 points contre 529,41 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,18% à 256,04 points contre 256,50 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est resté stationnaire à 198,02 points.

Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est replié de 0,06% à 365,22 points contre 365,44 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,17 % à 212,98 points contre 213,34 points la veille.

La valeur totale des transactions a ainsi enregistré une baisse de 26 millions, en passant de 1,467 milliard de FCFA la veille à 1,441 milliards de FCFA ce mercredi 4 novembre 2026.

Dans la même dynamique, la capitalisation du marché des actions connait une baisse de 35,792 milliards, à 20 724,929 milliards de FCFA contre 20 760,721 milliards de FCFA la veille. Celle du marché des obligations est par contre en hausse de 5,597 milliards, se situant à 13 440,077 milliards de FCFA contre 13 434,480 milliards de FCFA la veille.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.