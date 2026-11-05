Gabon: Près de 100 tonnes de pommes en provenance de Chine inonderont le marché gabonais d'ici février 2027

Libreville — Un premier lot de 96 tonnes de pommes en provenance du district de Qin'an, devraient être acheminées par mer jusqu'à Libreville.

Il s'agit de la première exportation de produits agricoles du Gansu vers le Gabon via le commerce électronique transfrontalier, marquant l'entrée des fruits de la province sur le marché ouest-africain.

Tianshui est l'une des principales zones de production de pommes en Chine. Selon le bureau municipal de l'agriculture et des affaires rurales, la surface consacrée à la culture des pommes Huaniu y atteint cette année environ 5.840 hectares, pour une production estimée à 2,03 millions de tonnes et une valeur de 6,628 milliards de yuans.

Les pommes de Tianshui sont déjà exportées vers le Népal, le Vietnam, la Malaisie et Singapour, et gagnent progressivement le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique. En 2021, l'exportation de pêches de Qin'an a permis au Gansu de réaliser sa première opération d'exportation transfrontalière B2B.

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« Nous avons conclu en octobre un accord avec la clientèle gabonaise lors du salon international des fruits et légumes à Madrid, en Espagne », a déclaré Li Zhi, directeur général d'une société de commerce international de Tianshui. Selon lui, l'Afrique de l'Ouest affiche une demande stable en fruits frais de qualité, mais la notoriété des pommes du Gansu en Afrique repose encore largement sur le jus concentré, les ventes directes de fruits frais restant limitées.