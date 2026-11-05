Madagascar: Cabaret - Princio signe son retour sur scène

4 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Les fans de la chanson sentimentale malgache peuvent avoir le sourire. Après une période d'absence des grands rendez-vous scéniques, l'auteur-compositeur-interprète Princio annonce son premier cabaret depuis son retour. L'événement se tiendra le vendredi 6 novembre prochain dans le cadre intimiste et chaleureux du Pavé, à Antaninarenina. Cette soirée exceptionnelle promet de replonger le public dans l'univers poétique, romantique et chaleureux de l'artiste.

Placée sous le thème évocateur « Eo an-tratranao », cette soirée s'annonce intense en émotions et riche en poésie. Fidèle à son style unique, où se mêlent textes ciselés, humour subtil et mélodies envoûtantes, l'artiste promet de faire voyager le public à travers les plus grands succès de son répertoire, tout en lui réservant quelques surprises. Ce retour sur scène marque une étape attendue pour Princio, impatient de retrouver la proximité et la complicité de ses fans. Les mélomanes et les inconditionnels du chanteur sont attendus nombreux pour célébrer ces retrouvailles en musique.

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