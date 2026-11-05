Afrique: Le chef de la diplomatie algérienne à Niamey après N'Djamena

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé à Niamey mercredi 4 novembre 2026, au lendemain de celle effectuée au Tchad. Elle se déroule dans un contexte de tensions entre les deux pays voisins, et de rapprochement entre le Niger et l'Algérie au cours des derniers mois. Ahmed Attaf doit être reçu par le général Abdourahamane Tiani, à la tête du CNSP au pouvoir au Niger.

Comme à Ndjamena la veille, Ahmed Attaf est arrivé à Niamey porteur d'un message du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Les visites de représentants algériens au Niger sont régulières ces dernières semaines. Signes du rapprochement très étroit entre Niamey et Alger qui a même acté, la semaine dernière, l'envoi d'unités militaires au Niger, notamment pour sécuriser des intérêts énergétiques communs, selon les termes officiels.

Cette visite-ci a en tout cas une particularité : celle de se dérouler au lendemain du passage d'Ahmed Attaf à Ndjamena, où il a remis un message de son président à Mahamat Idriss Déby.

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Situation qui se tend entre Niamey et N'Djamena

Ndjamena puis Niamey, alors que la relation entre le Niger et le Tchad s'est encore dégradée la semaine dernière. Quand les autorités nigériennes ont accusé leur voisin d'avoir tué deux civils dans une frappe de drone sur leur sol, avec l'appui de la France. Accusations alors rejetées par N'Djamena.

S'agit-il d'une mission de bons offices de l'Algérie ? Aucune précision n'a filtré sur ce point. Mais au moment où les organisations régionales apparaissent affaiblies, « tout se joue en direct d'une capitale à l'autre, et c'est exactement ce qu'Alger est en train de faire », explique le directeur du Timbuktu Institute Bakary Sambe.