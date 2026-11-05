Sénégal: Milcos, designer de la face B de la médaille olympique des JOJ 2026 - 'Affirmer une identité africaine sans s'enfermer dans le passé'

Dakar — Le designer El Hadji Malick Badji, connu sous son nom d'artiste Milcos, auteur du design de la face B de la médaille olympique des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, s'est dit "très honoré" de voir son travail représenter la "double ambition de célébrer les athlètes et d'affirmer une identité africaine.

"L'idée, c'était de porter une double ambition : célébrer les athlètes et affirmer une identité africaine sans s'enfermer dans le passé. Il s'agit aussi de puiser dans les racines pour inventer un futur, d'effectuer un travail sur les formes et les lignes. Je suis très honoré que mon travail représente cet effort", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Milcos a travaillé sur le baobab qui est, pour lui, "plus qu'un arbre". "C'est un symbole de mémoire, de transmission, de résistance, de vie communautaire. Il fallait un langage qui nous est propre, mais aussi un langage plus contemporain, assez universel. C'est pour ça qu'on a pensé au baobab. C'est cela qu'on voulait traduire dans ce travail, pour symboliser comment ces jeux se sont transmis", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit de voir "comment ramener l'histoire et se projeter vers le futur".

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Pour lui, il ne s'agissait pas de reproduire le baobab tel quel dans un dessin, "mais voir comment l'interpréter dans le temps présent, comment créer des imaginaires, questionner et proposer des formes sans rien vraiment créer".

"L'enracinement est une valeur qu'on essaie de préserver, a-t-il poursuivi. On ne construit pas l'avenir sans savoir d'où l'on vient. Il y a la dimension de la transmission parce que chaque génération hérite d'une histoire qu'elle doit à son tour enrichir. La jeunesse a cette capacité de grandir et d'évoluer avec cet héritage."

Il a dit que ce qu'il fait pour ce design de la face B de la médaille olympique est "traditionnellement le cachet de [son] travail en tant que designer : comment, avec ce que l'on sait ou ce que l'on a, se projeter sans dénaturer". "Que ce soit la culture ou les traditions, rien n'est figé et à chaque époque qu'on agit, on doit apporter une pierre, interpréter et se projeter", a-t-il insisté.

Revenant sur le travail avec l'équipe d'organisation des JOJ 2026, il s'est dit "très honoré", relevant que "ça a été long". "Mais je suis très ravi de l'avoir fait. Je suis très honoré que mon travail représente cet effort - qui représente le Sénégal et l'Afrique dans ces Jeux", a-t-il dit, rappelant qu'il a été contacté, pour ce travail, par Ibrahima Cissé, le directeur artistique, et Fanta Diallo.

"Surtout Xalil (Ibrahima Cissé) parce qu'il connaît mon travail avec 'Nio Far', ma marque de vêtements, d'accessoires et de chaussures fait-main, et les recherches que je fais derrière. Ils (Xalil et Fanta Diallo) m'ont parlé du projet, je leur ai dit que ça m'intéressait. Après, l'équipe s'est agrandie. J'ai travaillé avec Khady Niang (la directrice des cérémonies), étroitement avec Fanta Diallo aussi", a poursuivi El Hadji Malick Badji.

Pour la médaille olympique des JOJ Dakar 2026, il a indiqué qu'il s'agit d'un "design symbolique, qui a une signification autre que l'aspect graphique". Il a ajouté : "J'ai un passé dans ce travail avec la marque, et je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'ils [les organisateurs] m'ont contacté. Ça s'est passé dans cet esprit-là. Je les connaissais et le travail s'est fait de manière cohérente, dans une très bonne ambiance".

Le designer dit avoir travaillé "avec beaucoup de fierté", saluant "l'ouverture d'esprit" des organisateurs - "il y a eu beaucoup d'allers et retours". "Il y a un cahier des charges avec des indications, a-t-il fait remarquer. Il fallait que j'interprète cela de manière pas cliché, sans tomber dans le folklorique, de manière très contemporaine. C'était ça le challenge".