Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une conférence de presse de la Fédération mondiale de taekwondo, vendredi, à Diamniadio

Dakar — La Fédération mondiale de taekwondo va donner une conférence de presse consacrée à la couverture médiatique des épreuves de ladite discipline sportive aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, vendredi à 17 h 30, au Main Press Centre de Diamniadio (ouest).

Elle va discuter avec les professionnels des médias des "enjeux liés à la visibilité [du taekwondo] durant cet évènement sportif international", selon un communiqué de ses dirigeants.

Les épreuves de taekwondo des JOJ Dakar 2026 vont démarrer lundi 9 novembre et se poursuivront jusqu'au jeudi 12 novembre.