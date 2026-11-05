Sénégal: Lambaye - Des parcours de bétail préconisés pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs

4 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Lambaye — Le sous-préfet de Lambaye (centre), Mamadou Lamine Ngom, a plaidé mercredi pour une meilleure protection des cultures contre la divagation des animaux, appelant à la création de parcours de bétail pour prévenir les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs.

"Si on investit autant d'argent et que le bétail arrive à détruire la production d'une quelconque personne, ça serait comme tout un investissement qui sera à perte", a-t-il déclaré lors d'une visite du directeur général des Industries chimiques du Sénégal (ICS) dans des parcelles d'arachide à Keur Sègue, dans la commune de Lambaye.

M. Ngom a invité les ICS à accompagner la réflexion pour des solutions durables à ce phénomène, à travers notamment l'aménagement de parcours de bétail, soulignant que l'absence de tels itinéraires constitue une source récurrente de conflits dans l'arrondissement.

Il a salué les résultats obtenus par Modou Ndiaye, bénéficiaire du programme d'appui agricole des ICS, qui a enregistré des rendements satisfaisants en arachide.

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Le sous-préfet de Lambaye a, par ailleurs, plaidé pour la pérennisation et l'extension de ce programme à d'autres localités confrontées aux pauses pluviométriques et à de faibles rendements lors de la dernière campagne agricole.

Il a enfin salué l'implication des collectivités territoriales dans cette perspective, qui participe aux objectifs de souveraineté alimentaire de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

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