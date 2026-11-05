Sénégal: Malick Ndiaye - 'Les JOJ offrent l'occasion de faire du sport un véritable levier de cohésion nationale'

Dakar — Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 représentent une occasion historique de faire du sport "un véritable levier" de développement humain, d'inclusion et de cohésion nationale, mais cette ambition exige continuité et responsabilité, a déclaré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.

"Les JOJ de Dakar nous offrent une occasion historique de faire du sport un véritable levier de développement humain, d'inclusion et de cohésion nationale. Mais cette ambition exige de la continuité, [...] de la transparence et surtout de la responsabilité", a-t-il dit.

M. Ndiaye procédait à l'ouverture d'un atelier consacré au rôle du Parlement dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques en faveur du sport, à l'initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).

Selon lui, le devoir des députés "n'est pas seulement de voter les moyens de développement sportifs. Il est aussi de [s'] assurer que chaque franc investit produit une valeur réelle pour les citoyens".

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Malick Ndiaye, par ailleurs premier vice-président de l'APF, estime que cette rencontre s'inscrit dans la volonté commune de renforcer les capacités des Parlements et de promouvoir des politiques publiques plus efficaces au service des populations.

Le véritable héritage des JOJ "ne sera pas seulement ce que nous aurons construit, mais ce que nous aurons durablement changé dans la vie de notre jeunesse", a-t-il indiqué.

A ses yeux, les JOJ 2026 représentent "une formidable opportunité" de rayonnement international, mais surtout un investissement dans la jeunesse.

El Hadji Guèye, président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale, a salué la portée historique des JOJ, avant d'inviter les parlementaires sénégalais à une "réflexion fondamentale" sur le sport.

Les députés doivent réfléchir sur "comment faire en sorte que le sport ne soit pas seulement un moment de célébration et de compétition, mais un véritable instrument de transformation sociale et de développement", selon lui.

A l'en croire, au-delà de l'activité physique ou d'une discipline de compétition, le sport constitue un puissant vecteur d'éducation, de citoyenneté, de cohésion sociale et inclusion.

"Il contribue à l'épanouissement de la jeunesse, la promotion de l'égalité des chances et au rayonnement de notre pays. Toutefois, ces ambitions ne peuvent se concrétiser sans des politiques publiques cohérentes suffisamment financées et rigoureusement évaluées", a-t-il indiqué.

Il ajoute qu'elles doivent être adossées à une gouvernance efficace, une meilleure répartition des infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire et une implication accrue des collectivités territoriales, des fédérations, du secteur privé et de la société civile.

Nelson Mandela Camara, président de la structure "Sport Impact", a également évoqué le contexte exceptionnel des Jeux olympiques de la jeunesse dans lequel se tient cet atelier parlementaire.

"Le Sénégal vient d'écrire une page historique non seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble du continent africain. À travers la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, nous avons démontré au monde entier notre capacité à accueillir un événement d'envergure internationale, à mobiliser notre jeunesse et à faire rayonner notre culture et notre savoir-faire", a-t-il indiqué.

M. Camara, également membre fondateur du Conseil national de l'entrepreneuriat, estime que l'organisation des JOJ 2026 représente "une immense fierté collective".

"Mais au-delà de cette fierté, ces Jeux doivent aussi nous amener à nous poser une question fondamentale : quel héritage souhaitons-nous construire pour notre jeunesse et nos territoires, bien après la fin des compétitions ? Et c'est précisément là que les politiques publiques, et donc votre rôle en tant que parlementaires, prennent tout leur sens", a-t-il dit.

Le représentant de l'Assemblée parlementaire de la francophone, Alioune Dramé, a magnifié cette journée axée sur "le rôle que peuvent jouer les parlementaires dans la conception et l'évaluation des politiques publiques entre autres".