Maroc: Lions de l'Atlas - Mohamed Ouahbi mise sur l'équilibre entre continuité et renouvellement

En dévoilant, mercredi au Complexe Mohammed VI de Football, sa liste de 26 joueurs pour la double confrontation face au Niger, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2027, Mohamed Ouahbi a choisi de combiner stabilité et renouvellement. Avec la première convocation d'Ayoub Oufkir, le retour de Youssef En-Nesyri et le maintien de plusieurs cadres, le sélectionneur entend élargir ses options tout en préservant les fondations de l'équipe nationale.

Leader du groupe A avec six points, obtenus grâce à deux victoires contre le Gabon et le Lesotho (2-0), le Maroc abordera ces deux rencontres, prévues les 13 et 17 novembre à Casablanca et Rabat, avec l'ambition de consolider sa position.

La principale nouveauté de cette sélection est la convocation d'Ayoub Oufkir, ailier droit de l'AZ Alkmaar. Cette première apparition en équipe A illustre la volonté de Mohamed Ouahbi d'intégrer de nouveaux talents et d'élargir le vivier offensif. Une démarche progressive, puisque le sélectionneur conserve parallèlement les joueurs expérimentés qui constituent l'ossature des Lions de l'Atlas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le retour de Youssef En-Nesyri représente également un renfort important. Grâce à son expérience internationale, son jeu aérien, sa présence dans la surface et sa capacité à prendre la profondeur, l'attaquant offre des solutions supplémentaires aux côtés de Brahim Diaz, Abdessamad Ezzalzouli et Yassir Zabiri. Son profil pourrait notamment s'avérer précieux face aux équipes évoluant avec un bloc défensif compact.

Dans les buts, quatre gardiens ont été retenus : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti et Alaa Bellaarouch. Si Bounou reste une référence à ce poste, cette concurrence permet au staff technique de disposer de plusieurs alternatives.

En défense, Ouahbi s'appuie sur des cadres comme Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Nayef Aguerd, tout en intégrant plusieurs autres options, notamment Issa Diop, Redouane Halhal et Abdelhamid Aït Boudlal. Les latéraux Ali Maamar, Anass Salah-Eddine et Souffian El Karouani complètent le dispositif.

Au milieu, la présence d'Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Oussama Targhalline, Reda Belahyane, Amine Sbai et Abdellah Ouazane offre différentes possibilités dans la récupération, la construction et la projection offensive.

En attaque, la complémentarité des profils retenus devrait permettre au sélectionneur de varier les animations et les configurations selon les adversaires.

Au-delà des individualités, cette liste traduit une volonté de construire un groupe compétitif sur la durée. Les deux matchs contre le Niger permettront à Mohamed Ouahbi d'évaluer ses nouvelles options, de renforcer les automatismes et de poursuivre la dynamique positive du Maroc.

Entre continuité, retours et intégration de nouveaux talents, cette sélection constitue ainsi une nouvelle étape dans la préparation des Lions de l'Atlas aux prochaines échéances, avec en ligne de mire la CAN-2027.