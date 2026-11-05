Maroc: Exportations marocaines à fin septembre - La montée en puissance du secteur aéronautique se confirme

Les exportations du secteur aéronautique ont affiché une forte progression à fin septembre 2026, selon les chiffres publiés par l'Office des changes qui fait état d'une hausse de 22,3% par rapport à la même période de l'année précédente, soit 4,78 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires.

D'après l'institution publique, les ventes du secteur ont atteint 26,21 MMDH, au terme des neuf premiers mois de l'année, contre 21,43 MMDH en 2025. Il s'agit de la progression relative la plus importante parmi les secteurs d'exportation ayant enregistré une évolution positive au cours de cette période.

Une évolution portée par les performances des segments de l'assemblage et de l'EWIS

Cette performance s'explique principalement par l'accroissement des ventes du segment de l'assemblage et la hausse des exportations du segment EWIS, qui ont progressé respectivement de 3,88 MMDH et de 871MDH, a indiqué l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

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Les exportations du secteur aéronautique restent ainsi sur une courbe ascendante, après le bond de +21,5% (4,06 MMDH) enregistré en août dernier. A titre de rappel, les ventes avaient atteint 22,96 MMDH contre 18,90 MMDH un an plus tôt, à la faveur de la progression combinée des ventes du segment de l'assemblage (+3,36 MMDH) et de celles du segment EWIS (+688MDH).

Forte contribution de l'automobile aux exportations

Le secteur automobile n'est pas en reste.En hausse de 14,3%, soit 16,57 MMDH supplémentaires, ses ventes se sont élevées à 132,11 MMDH à fin septembre contre 115,54 MMDH un an auparavant. Cette évolution repose essentiellement sur la hausse de 16,1% des ventes du segment du câblage (+7,12 MMDH), de 15,4% du segment de la construction (+6,66 MMDH) et de 39,3% du segment de l'extérieur (+1,20 MMDH).

En progression également, les ventes de l'agriculture et l'agro-alimentaire ont pour leur part augmenté de 10,7%, soit +7,02 MMDH, pour atteindre 72,43 MMDH à fin septembre contre 65,41 MMDH un an auparavant.

Les données recueillies montrent que cette évolution est essentiellement portée par la hausse de 17,1% des exportations de l'industrie alimentaire (+5,38 MMDH) et de 4,3% de celles de l'agriculture, de la sylviculture et de la chasse (+1,38 MMDH) qui se sont élevées respectivement à 36,76 MMDH et 33,19 MMDH au cours des neuf derniers mois de 2026. L'Office note également la hausse de 16,1% (156 MDH) des ventes de l'industrie du tabac qui ont atteint 1,12 MMDH.

Quasi-stabilité des phosphates et dérivés et de l'électronique et de l'électricité

Les chiffres de l'Office font par ailleurs ressortir une quasi-stabilité des ventes dans deux secteurs : les phosphates et dérivés, d'une part, et l'électronique et l'électricité, d'autre part. Les exportations du premier secteur sont ainsi restées quasi-stables, à 74,65 MMDH (contre 74,52 MMDH un an auparavant), après une progression des ventes de l'acide phosphorique de 2,73 MMDH (+22,4%), atténuée par la baisse de 22,6% des exportations des phosphates (-1,71 MMDH) et des engrais naturels et chimiques (-895 MDH).

Les ventes du secteur de l'électronique et de l'électricité se sont établies à 10,29 MMDH contre 10,33 MMDH au cours du même mois de l'année 2025. Ce recul s'explique par les baisses de 20,8% des exportations des appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil (-303 MDH) et de 5,0% des composants électroniques (-180MDH), partiellement contrebalancées par la hausse de 8,6% des exportations des fils et câbles (+246 MDH).

A contre-courant de la tendance générale, les exportations du secteur textile et cuir ont accusé une baisse de 5%, soit -1,70 MMDH à fin septembre dernier. D'après l'Office, elles se sont établies à 32,15 MMDH contre 33,85 MMDH un an auparavant. Cette contre-performance s'explique principalement par la baisse de 4,6% des exportations des vêtements confectionnés (-1,04 MMDH) et le recul de 7,0% des articles de bonneterie (-440MDH).

Il est à noter que les ventes dans les autres industries, comprenant notamment les segments de la métallurgie et du travail des métaux, de l'industrie plastique et du caoutchouc ainsi que de l'industrie pharmaceutique ont augmenté de 26,5% (+5,91 MMDH) au cours des neuf derniers mois pour atteindre 28,19 MMDH contre 22,28 MMDH.

D'après les données de l'Office des changes, les exportations ont dans l'ensemble atteint 384,05 MMDH à fin septembre 2026 contre 347,08 MMDH une année auparavant (+10,7%, soit +36,97 MMDH). Les importations ont, de leur côté atteint 707,99 MMDH contre 605,36 MMDH une année auparavant (+17%, soit +102,63 MMDH). En conséquence, le déficit commercial s'est alourdi de 25,4%, passant de 258,27 MMDH à 323,94 MMDH à fin septembre 2026.