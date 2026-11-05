Maroc: Festival de la rentrée littéraire - La jeunesse réinvente la passion du verbe au Palais du Méchouar

Au coeur de l'enceinte historique du Palais du Méchouar, à Casablanca, le Festival de la rentrée littéraire a apporté un vibrant démenti à ceux qui prédisent le désamour des jeunes générations pour la littérature. Loin des murmures discrets des bibliothèques, c'est une véritable clameur d'intelligence et de passion qui s'est élevée, couronnant l'excellence d'une jeunesse assoiffée de savoir et de transmission.

Dans les allées du Palais, où se croisent auteurs confirmés, éditeurs passionnés et lecteurs de tous horizons, l'atmosphère vibrait d'une ferveur rare. Mais le point d'orgue de cette manifestation culturelle demeurait sans conteste la compétition de lecture, un exercice d'apparence classique mué en un instant suspendu de grâce littéraire. L'exigence de cette édition s'est mesurée à l'aune d'une sélection rigoureuse, incarnée par huit candidats d'exception issus du Groupe scolaire Charif Al Idrissi. En confrontant les univers de quatre enseignants du collège et de quatre élèves du lycée, la scène a aboli les barrières d'âge pour ne plus célébrer qu'une seule et même patrie : celle de la langue française.

Le jury, saluant des prestations d'une grande maturité, n'a pas caché son émotion au moment de livrer son verdict. Par un clin d’œil dont le destin a le secret, les deux premières places du podium ont couronné deux meilleures amies indéfectibles : Joudia Ezzafir, collégienne, et Malak Amkhoukh, lycéenne. Loin d'alimenter la rivalité, la compétition a agi comme un miroir tendu à leur complicité, transformant l'émulation en un magnifique élan de soutien mutuel. Une preuve éclatante que la lecture, loin d'être un exercice solitaire, demeure le plus puissant ciment du lien social.

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Pour Joudia Ezzafir, cette consécration couronne un voyage intime nourri par les labyrinthes du roman policier. Interrogée sur les étincelles de sa vocation, la jeune lauréate confie avec une lumineuse simplicité devoir sa passion à Agatha Christie, dont les énigmes captivante sont éveillé en elle une curiosité insatiable. Face à elle, Malak Amkhoukh incarne avec éclat cette génération de lycéens capables d'épouser la rigueur de l'analyse avec la fureur de vivre des grands textes. Portée par une présence magnétique et un sens inné de la répartie, sa prestation a captivé l'auditoire, oscillant avec une aisance confondante entre l'ironie la plus fine et une ferveur communicative.

Au-delà des distinctions individuelles, c'est l'ensemble de cette arène littéraire qui a brillé par l'excellence de son expression, illustrant une maîtrise remarquable de la langue et une éloquence qui force le respect. Les membres du jury ont d'ailleurs souligné la difficulté de départager des candidats investis d'une même exigence artistique.

Cette rencontre dépasse la simple solennité d'un palmarès. A l'heure où notre époque s'étourdit parfois dans le tumulte des écrans et le culte de l'instantané, le triomphe croisé de Joudia et de Malak résonne comme un manifeste d'espoir. Il rappelle, avec la force de l'évidence, que les belles lettres demeurent le sanctuaire intemporel où s'exerce l'indépendance de la pensée et s'aiguisent les consciences de demain.