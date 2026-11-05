Angola: Le FMI réitère son soutien au pays dans la mise en oeuvre des réformes économiques

Luanda — Le Fonds monétaire international (FMI) a réitéré, ce mercredi à Luanda, son engagement à continuer de soutenir l'Angola dans la mise en oeuvre des réformes économiques nécessaires au développement du pays, tout en reconnaissant les progrès réalisés en matière de stabilité macroéconomique et de croissance économique.

Cette position a été exprimée par le directeur du département Afrique du FMI, Zeine Zeidane, à l'issue d'une audience accordée par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, au cours de laquelle ont été abordées des questions relatives à la coopération entre l'Angola et cette institution financière internationale.

S'exprimant devant la presse, le responsable a félicité le Chef de l'État angolais pour les avancées enregistrées en matière de stabilité macroéconomique et de croissance économique au cours des dernières années.

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Zeine Zeidane, qui se trouve dans la capitale angolaise où il a participé au 6e Sommet de l'industrie financière africaine (AFIS) 2026, a fait part de la disponibilité du FMI à continuer d'accompagner l'Angola dans sa trajectoire de développement, en soutenant les réformes économiques jugées nécessaires pour les années à venir.

Le responsable a estimé que c'était un honneur pour le FMI de participer à ce processus, réitérant son engagement à maintenir sa collaboration avec l'exécutif angolais pour la mise en oeuvre de mesures visant à consolider les progrès accomplis.

Le Fonds monétaire international est une institution financière internationale qui travaille avec les pays membres à la promotion de la stabilité économique et financière, par le biais d'une assistance technique, de conseils en matière de politiques économiques et d'un soutien financier.