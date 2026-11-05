Angola: João Lourenço et le responsable de l'AFC discutent de l'expansion du Corridor de Lobito

Luanda — Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Corridor de Lobito, notamment les préparatifs en vue de la sélection de l'entrepreneur chargé de construire une nouvelle ligne ferroviaire entre l'Angola et la Zambie, ont été au coeur de l'entretien accordé ce mercredi par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, au président-directeur général de l'Africa Finance Corporation (AFC), Samaila Zubairu.

À l'issue de la rencontre, le dirigeant de l'institution financière africaine a indiqué que les avancées du projet avaient été examinées, tout comme les perspectives de développement des infrastructures et de dynamisation des activités économiques le long du corridor. Selon Samaila Zubairu, les discussions ont porté sur les détails relatifs à la sélection de l'entrepreneur pour le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de la nouvelle ligne ferroviaire , un projet « greenfield » (création ex nihilo), destinée à relier l'Angola à la Zambie.

Le responsable a souligné que le projet permettrait d'élargir l'accès aux marchés, de stimuler les opportunités commerciales et de dynamiser les économies, grâce au développement de chaînes de valeur et de nouveaux écosystèmes économiques dans les pays concernés. Au cours de l'entretien, ont également été abordées les perspectives de développement des chaînes de valeur agricoles, les opportunités dans le secteur minier ainsi que la construction de lignes de transport d'énergie, autant d'éléments jugés essentiels au fonctionnement intégré du corridor.

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Le président-directeur général de l'AFC a souligné que la concrétisation de ces initiatives pourrait contribuer à la création d'emplois, notamment pour les jeunes, ainsi qu'à l'émergence de nouveaux projets industriels dans les zones et parcs industriels en cours de développement le long du corridor. Samaila Zubairu a réaffirmé l'engagement de l'institution envers l'Angola et la Zambie en faveur de la promotion d'investissements et d'infrastructures susceptibles de stimuler l'intégration économique régionale, de créer des opportunités et de favoriser la prospérité des populations.

L'Africa Finance Corporation (AFC), créée en 2007 et basée à Lagos, au Nigeria, est une institution financière multilatérale africaine dédiée à la mobilisation de capitaux, à la structuration et au financement de projets dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des transports, de l'industrie et des ressources naturelles sur le continent. L'Angola est devenu membre de l'institution en 2022 et, en juin 2025, est également devenu actionnaire souverain, suite à un engagement d'investissement en capital de 184,8 millions de dollars.

À cette occasion, l'AFC a indiqué que le cumul de ses investissements en Angola avoisinait le milliard de dollars, ciblant des secteurs tels que l'énergie électrique, les chemins de fer, la logistique et les minerais critiques.