Angola: Le pays et l'Uruguay évaluent la coopération dans le secteur de l'éducation

4 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF, VIC et LUZ

Luanda — L'Angola et l'Uruguay ont examiné, ce mercredi à Montevideo, les mécanismes permettant de renforcer et d'approfondir la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, les ministres de l'Éducation des deux pays, Erika Aires (Angola) et José Mahía (Uruguay), se sont réunis dans la capitale uruguayenne afin de consolider les partenariats et l'échange de bonnes pratiques pédagogiques.

Le texte souligne que les deux parties ont insisté sur la nécessité, pour les deux États, de mener une action synergique visant à dynamiser les relations bilatérales et multilatérales.

D'après le document, le ministre hôte a évoqué la situation actuelle de son pays dans le domaine éducatif, marquée par la consolidation de programmes et de mesures incitatives répondant aux défis futurs du secteur.

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Dans le cadre d'une visite officielle de trois jours, Erika Aires suit un programme de travail qui inclut des visites dans des écoles primaires et secondaires uruguayennes, ainsi qu'au centre de la Fondation Ceibal et au Centre de formation et de production (CECAP).

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et l'Uruguay ont été officiellement établies le 26 mai 1988. Elles sont aujourd'hui qualifiées d'excellentes, reposant sur le respect mutuel, le soutien réciproque et le dynamisme de la coopération Sud-Sud.

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