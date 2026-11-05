Au coeur des espaces empreints d'authenticité de la 19e édition du Moussem de Tan-Tan, la sauvegarde du patrimoine hassani s'ouvre résolument à la jeunesse. Sous la tente de l'Espace des talents poétiques, érigée en pépinière vivante, les jeunes générations s'initient aux règles de déclamation, de mémorisation et de composition de la poésie hassanie, illustrant ainsi la transmission intergénérationnelle de ce précieux legs immatériel.

Mis en place par la Fondation Almouggar, cet espace constitue un trait d'union entre le passé et l'avenir où notables et poètes émérites inculquent aux enfants et aux adolescents les mètres poétiques, dans une démarche visant à prémunir ce patrimoine oral ancestral contre l'extinction et à assurer sa pérennité.

Sur un ton empreint d'assurance et de fierté, Souleimane, 14 ans, exprime sa passion pour cet art authentique, soulignant qu'il fait partie des jeunes poètes ayant hérité cet art de leurs grands-parents et de leurs parents, et que son objectif est de « préserver et de développer le patrimoine poétique ».

Avant de clore son propos, Souleimane a entonné, d'une voix mélodieuse, des vers de poésie hassanie exaltant le Sahara marocain et l'attachement à la Patrie.

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Communément appelé « Lghna », la poésie hassanie est considérée comme un registre éloquent de la mémoire du Sahara et un miroir reflétant le mode de vie des nomades et leurs valeurs sociétales. Cette authentique création orale représente un registre historique vivant et un système linguistique à part entière d'où l'importance capitale que revêt l'initiative d'inculquer ses règles et ses thématiques aux enfants pour relier le passé au présent, et assurer la continuité de ce patrimoine qui constitue l'un des affluents fondamentaux de l'identité culturelle marocaine.

A cet égard, le chercheur et poète Khalil Akhnibile, qui assure la supervision de l'espace, affirme que cette initiative dépasse la dimension démonstrative pour toucher à la profondeur de l'identité.

Il a expliqué, dans une déclaration à MAP, que cet espace « se concentre sur les talents en herbe, car la société hassanie s'intéresse à la poésie, et cela ne se limite pas aux personnes âgées, mais englobe également les jeunes pousses », ajoutant que l'encadrement de ces enfants consiste à « les initier aux valeurs nationales, aux principes et à l'identité culturelle ».

S'agissant de l'évaluation générale de cette expérience, M. Akhnibile a souligné que la poésie hassanie repose essentiellement sur la « transmission orale », notant que les efforts déployés à l'intérieur de la tente pour orienter les enfants et corriger leurs erreurs, contribuent à la formation d'une nouvelle génération de poètes.

Pour le chercheur, l'engouement et l'assurance affichés par ces jeunes constituent un signal des plus encourageants, confirmant la réussite du Moussem de Tan-Tan dans son pari fondamental, à savoir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la garantie de sa pérennité.

M. Akhnibile a, par ailleurs, salué les efforts entrepris par le Moussem, le qualifiant de destination mondiale pour la préservation du patrimoine humain immatériel, dans la mesure où il a contribué de manière tangible à la mise en exergue et à la réhabilitation de plusieurs pratiques culturelles qui étaient en voie de disparition.

L'Espace des talents poétiques connaît, tout au long des jours du Moussem, un engouement remarquable. Les enfants y bénéficient de formations qui ne s'arrêtent pas seulement à la mémorisation et à la récitation, mais s'étendent à l'assimilation du « goût vocal » qui caractérise la poésie hassanie et à la maîtrise de ses rythmes.

Malgré la difficulté des mètres poétiques, l'espace offre un encadrement continu pour corriger et orienter ces talents, et développer leur faculté de versification. En effet, le poète hassani, dès son plus jeune âge, et même avant son assimilation complexe des mètres, peut improviser des vers dès qu'il écoute les rythmes dans les chants et les refrains, une faculté innée qui est affinée dans cet espace sous la supervision d'encadrants et de superviseurs spécialisés.

Au sein de cette pépinière créative, la petite Fatima Zahra El Ghazouani, 8 ans, s'illustre comme l'un des talents prometteurs de l'espace. Avec un sourire innocent et une forte présence, Fatima Zahra explique qu'elle s'est appliquée pendant deux semaines à apprendre sa « qasida » afin de la déclamer avec brio devant le public d'Almouggar, avant d'exceller dans la déclamation d'un fragment poétique célébrant la Fête de l'Unité.

Cet élan patrimonial et éducatif ne se limite pas au seul Espace des talents poétiques, mais s'étend pour englober un réseau intégré de tentes thématiques dressées à la Place de la Paix et de la Tolérance, constituant dans leur ensemble un musée vivant et un espace interactif qui résume la richesse du patrimoine hassani.

Ces espaces embarquent les visiteurs du Moussem dans un voyage authentique à la découverte du mode de vie des nomades, depuis les traditions d'hospitalité et les rituels du thé dans la « Tente d'accueil », en passant par la centralité de « l'eau et du nomadisme » et la place des dromadaires, jusqu'au phare de l'enseignement traditionnel et de la mémorisation du Saint Coran dans la « Mhadra ».