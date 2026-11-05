Angola: Les gouverneurs des banques centrales lusophones renforcent leur coopération technique

Luanda — Un protocole d'accord visant à approfondir et à renforcer la coopération technique entre les banques centrales des pays de langue portugaise (BCPLP) a été signé ce mercredi à Luanda.

Cet instrument juridique a été conclu lors de la 13e réunion des gouverneurs des BCPLP. Selon le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, l'accord signé marque le lancement du réseau des banques centrales des pays de langue portugaise. Le banquier a expliqué que l'objectif de ce réseau se concrétisera par la mise en place de plusieurs groupes de travail, axés sur des thématiques d'intérêt pour ces institutions financières centrales.

Manuel Tiago Dias a précisé qu'il existe d'ores et déjà des groupes de travail consacrés aux questions macroéconomiques, à l'inclusion financière, à la numérisation et à la résolution bancaire. En somme, a-t-il ajouté, il s'agit d'un ensemble de groupes de travail destinés à offrir aux experts des banques centrales un espace d'interaction permanent.

De son côté, le gouverneur de la Banque du Portugal, Álvaro Pereira, a souligné que le renforcement de la coopération permettra le partage d'informations dans les domaines des paiements, des statistiques, de l'éducation financière, de la gestion de crise et de l'analyse économique.

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Álvaro Pereira a par ailleurs salué le système financier angolais, qui stimule l'économie nationale et attire davantage d'investisseurs portugais. Les réunions des gouverneurs des banques centrales des pays de langue portugaise traitent de questions stratégiques, techniques et de coopération économique et financière entre les pays lusophones.

L'événement s'est tenu sous le thème « Système de paiement et inclusion financière », dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Banque nationale d'Angola (BNA), qui a lieu ce jeudi 5 novembre.