Congo-Kinshasa: Est du pays - Une crise des violences sexuelles qui perdure avec le conflit

Dans l'est de la RDC, les violences sexuelles touchent les habitants jusque dans leurs maisons et sur les chemins des champs. Des rapports du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme auxquels nous avons eu accès décrivent des faits commis par plusieurs parties au conflit. Mais l'insécurité complique aussi leur documentation et la prise en charge des victimes.

Au premier semestre 2026, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a documenté 401 victimes de violences sexuelles liées aux conflits. Les femmes et les enfants constituent l'essentiel des victimes recensées. Les violences contre les hommes et les garçons restent, elles, largement sous-documentées.

Les circonstances montrent une exposition jusque dans la vie quotidienne : incursions dans les villages, enlèvements, menaces avec des armes. Le rapport recense notamment 151 victimes de viols collectifs.

Le M23 majoritairement responsable

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Plusieurs parties au conflit sont mises en cause. Les groupes armés sont responsables de la majorité des victimes documentées, avec le M23, devenu FRN, en tête. Des militaires congolais sont également impliqués.

Rien qu'en juillet, le bureau a enregistré 76 victimes, dont 34 filles. Les trois quarts se trouvent au Nord-Kivu, devant l'Ituri et le Sud-Kivu.

Ces chiffres ne mesurent cependant pas toute l'ampleur des violences. Les enquêteurs décrivent des difficultés d'accès et des sources contraintes de fuir les zones de conflit. Les victimes rencontrent aussi des obstacles pour obtenir des soins, un soutien psychologique ou une assistance judiciaire.