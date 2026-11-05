Sénégal: Un influenceur condamné à quinze jours de prison ferme pour incitation à la haine raciale

Au Sénégal, l'influenceur Keylor est condamné ce mercredi 5 novembre 2026 à six mois de prison, dont quinze jours ferme, pour la collecte illicite de données personnelles, l'atteinte à la vie privée et la diffusion de messages à caractère racial ou xénophobe. Ce tiktokeur, suivi par plus d'un million d'abonnés, avait accusé des commerçants guinéens d'orchestrer un boycott de produits sénégalais.

Une peine ferme en deçà des réquisitions : le procureur avait demandé six mois, dont trois ferme. Keylor écope aussi de 200 000 francs CFA d'amende (environ 300 euros). Selon son avocat, Me Cissé, la peine ferme est couverte par sa détention depuis le 23 octobre : il devrait sortir mercredi soir ou jeudi.

« C'est une victoire du droit », salue Maître Cissé : le tribunal a rejeté toutes les demandes de la fédération des boutiquiers, qui réclamait 5 millions de francs CFA (environ 7 600 euros). « Pour le principe de la condamnation, c'est bien », a réagi Me Barro, avocat des plaignants. Il avait réclamé la comparution du député Tahirou Sarr, qu'il présente comme à l'origine de l'affaire. Ce dernier ne s'est pas présenté. Tahirou Sarr préside Les Nationalistes, un parti qui fait campagne sur la préférence nationale et la lutte contre l'immigration. Keylor, de son vrai nom Papa Saliou Ciss, s'est dit à la barre sympathisant du député.

Tout part d'une vidéo du 12 août, où il affirme avoir découvert un boycott des produits locaux, orchestré selon lui par des commerçants guinéens. La fédération des boutiquiers avait porté plainte fin août. À la barre, Keylor a assuré ne pas avoir visé les Peuls originaires du Fouta, en Guinée.

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Son procès s'est tenu dans un contexte de montée des discours xénophobes contre les ressortissants de la sous-région, dénoncée, début septembre, par le Premier ministre.