Burkina Faso: Deux proches de l'ancien ministre Djibril Bassolé libérés

Au Burkina Faso, après la libération de l'imam sunnite Kindo, ce sont deux autres prisonniers qui ont recouvré la liberté lundi soir 2 novembre. Deux hommes disparus depuis octobre 2024 et proches de l'ex-ministre Djibril Bassolé. L'un s'appelle Nicodème et est un cousin de Djibril Bassolé. L'autre se prénomme Romaric et est un petit cousin du même ex-ministre burkinabè des Affaires étrangères.

C'est très certainement leur lien de parenté avec Djibril Bassolé en exil qui a valu à ces deux hommes d'être arrêtés sans motif officiel il y a plus de deux ans. Après 24 mois de silence radio, c'est aujourd'hui un grand soulagement qui règne dans la famille de l'ex-ministre.

Pour mémoire, Nicodème, cousin de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé, a été arrêté à son domicile de Goughuin en octobre 2024 par des hommes se présentant comme appartenant à l'ANR. Embarqués sans mandat d'arrêt, on était depuis sans nouvelle de lui jusqu'à sa libération lundi.

Autre libération, celle de Romaric, petit cousin de Djibril Bassolé, qui a fait les frais de la pression que le pouvoir de Ouagadougou entend exercer sur Djibril, qu'il considère comme un potentiel déstabilisateur de la junte actuelle.

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Omar Zalla toujours détenu

L'un et l'autre ont donc été rendus à leur famille ce lundi soir, considérablement amaigris, nous confie une source. Après avoir été déplacés de cellules secrètes à des villas cachées de Ouaga 2000, jamais aucune inculpation ou motif officiel justifiant leur arrestation ne leur a été notifié. Romaric et Nicodème Bassolé sont donc libres depuis 48 H. Omar Zalla, l'aide de camp de l'ex-ministre Bassolé, lui est toujours maintenu au secret.