Tunisie: CA-EST - Le derby de la capitale officiellement fixé

C'est désormais officiel : le derby de la capitale entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis se disputera le dimanche 22 novembre prochain, dans l'après-midi. Cette nouvelle confrontation entre les deux éternels rivaux tunisois s'annonce particulièrement attendue, dans un contexte marqué par une rivalité historique et des enjeux sportifs importants pour les deux formations.

Les deux dernières confrontations entre les protagonistes ont connu des scénarios différents. Après un premier derby soldé par un score nul et vierge (0-0), le 9 novembre 2025, le Club Africain avait remporté le match retour sur le score de 1-0, le 10 mai 2026, grâce à une réalisation de Ghaith Zaalouni dans le temps additionnel.

Un précédent qui ajoute une dimension particulière au prochain rendez-vous, où chaque équipe cherchera à prendre l'ascendant sur son rival.