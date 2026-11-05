Tunisie: L'encours des crédits à l'économie frôle les 123 milliards de dinars en 2025

L'encours des crédits à l'économie a atteint près de 123 milliards de dinars à fin 2025, enregistrant ainsi une augmentation de 3,1 % (contre 2,8 % une année auparavant), d'après la 15ème édition du rapport annuel sur la supervision bancaire au titre de l'exercice 2025, publié, mercredi après-midi, par la Banque centrale de Tunisie.

Augmentation de l'encours des crédits accordés aux entreprises privées

L'analyse de l'évolution des crédits par catégorie de bénéficiaire fait apparaître une augmentation de l'encours des crédits accordés aux entreprises privées (+2,7 % en 2025 contre +1,5 % en 2024) tirée par principalement les crédits à court terme finançant l'activité d'exploitation (+4,8 % en 2025 contre +1 % en 2024). Toutefois, les crédits à moyen et long termes se sont inscrits en baisse de 0,5 % en 2025 (contre +2,1 % une année auparavant).

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Quant aux crédits accordés aux entreprises et administration publiques, ils ont augmenté de 7,5 % en 2025 contre 9,6 % en 2024. Par ailleurs, la répartition sectorielle de l'encours des crédits aux professionnels fait apparaître une hausse de la part des crédits consentis au secteur de l'agriculture et pêche (5,1 % en 2025 contre 4,8 % en 2024) au détriment des secteurs des services (52,1 % en 2025 contre 52,2 % en 2024) et de l'industrie (42,8 % en 2025 contre 43 % en 2024).

L'endettement des particuliers totalise 30 535 MD

L'endettement des particuliers auprès du secteur bancaire a totalisé 30 535 MD à fin 2025 (contre 30 036 MD l'année précédente). Cette quasi-stagnation de l'encours s'explique par le repli des crédits à l'habitat (-1,3 % à fin 2025 contre +1,1 % à fin 2024).

Par ailleurs, en termes de part dans l'encours des crédits à l'économie, les crédits aux particuliers ont poursuivi leur tendance baissière passant de 25,2 % à fin 2024 à 24,8 % à fin 2025.

L'endettement des particuliers auprès du secteur bancaire a totalisé 30 535 MD à fin 2025 (contre 30 036 MD l'année précédente). Cette quasi-stagnation de l'encours s'explique par le repli des crédits à l'habitat (-1,3 % à fin 2025 contre +1,1 % à fin 2024).

Par ailleurs, en termes de part dans l'encours des crédits à l'économie, les crédits aux particuliers ont poursuivi leur tendance baissière passant de 25,2 % à fin 2024 à 24,8 % à fin 2025.