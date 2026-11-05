Tunisie: Le nombre de comptes bancaires recule de 1,8 % en 2025

Le nombre de comptes bancaires en Tunisie a diminué de 1,8 % à fin 2025 par rapport à 2024 pour revenir à 10,5 millions de comptes, d'après la 15ème édition du rapport annuel sur la supervision bancaire au titre de l'exercice 2025, publié, mercredi après-midi, par la Banque centrale de Tunisie.

Le parc des cartes bancaires a toutefois augmenté de 7,3 % pour s'élever à 5,9 millions de cartes à fin 2025. En revanche, le nombre de DABs/GABs demeure globalement stable en 2025 à 3,3 mille unités.

Selon la même source, le nombre d'agences bancaires en activité est passé de 2 064 à fin 2024 à 2 081 agences à fin 2025, soit une agence pour 5 754 habitants contre une agence pour 5 759 habitants une année auparavant.

Le réseau des banques non-résidentes demeure inchangé avec 13 agences bancaires réparties entre le Grand Tunis, le Centre Est et le Nord Est du pays. Celui des établissements de leasing n'a pas non plus changé totalisant 69 agences. La région du Centre Est accapare 34,8 % du réseau.

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Le réseau des établissements de paiement totalise 3 629 points de vente à fin 2025 avec une forte concentration sur le Grand Tunis (29%) et le centre-est (19%).

En 2025, la physionomie du secteur bancaire tunisien ainsi que le nombre total des banques et établissements financiers se sont maintenus inchangés par rapport à fin 2024, soit 47 établissements, dont 29 agréés en tant que banques et 18 ont la qualité d'établissements financiers.

Les 29 banques se répartissent entre 22 banques résidentes et 7 banques non-résidentes. Selon leur modèle d'activité, les 22 banques résidentes se répartissent entre 17 banques universelles, 2 banques spécialisées dans le financement des micro-projets et des PME et 3 banques spécialisées dans l'activité bancaire islamique.

Les établissements financiers sont constitués de 8 établissements de leasing, 2 sociétés de factoring, 2 banques d'affaires ainsi que 6 établissements de paiement.