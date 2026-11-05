Tunisie: France - Coopération économique et révision de l'accord avec l'UE au menu des discussions

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, aujourd'hui 04 novembre 2026, un appel téléphonique de M. Jean-Noël Barrot, Ministre français de l'Europe et des Affaires Étrangères. Au cours de cet entretien, les deux Ministres ont passé en revue les volets de la coopération existante entre la Tunisie et la France dans plusieurs domaines, tout en soulignant l'importance de poursuivre les efforts en vue de hisser cette coopération vers de plus larges horizons sur la base du respect mutuel et des intérêts communs.

Dans ce cadre, les deux parties ont salué le niveau distingué que connaissent le volume des investissements conjoints et privés, le rythme des échanges commerciaux entre les deux Pays ainsi que le flux touristique, traduisant ainsi la dynamique du partenariat économique existant. Le Ministre a également insisté sur le rôle important que joue la communauté et les compétences tunisiennes résidant en France, en tant que composante agissante dans le tissu économique, social et culturel du Pays d'accueil.

Par ailleurs, le Ministre français a confirmé le soutien et l'appui de son Pays à la Tunisie en vue de réviser les clauses de l'accord d'association avec l'Union Européenne et de le développer, de manière à garantir l'établissement d'un partenariat équilibré et juste, répondant aux mutations économiques actuelles.

Les deux Ministres ont en outre abordé les prochaines échéances aux niveaux bilatéral et multilatéral, soulignant ce qu'elles exigent comme bonne préparation, conformément aux mêmes principes fondamentaux liés au respect des choix des institutions nationales, de la souveraineté et des intérêts mutuels.

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