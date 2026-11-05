Tunisie: Canada - L'ambassade répond aux accusations d'une ressortissante tunisienne à Montréal

L'ambassade de Tunisie au Canada a réagi, mercredi soir, aux accusations de manquements et de mauvais traitements formulées par une ressortissante tunisienne résidant à Montréal dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, mardi 3 novembre 2026. Dans un communiqué explicatif, la représentation diplomatique affirme que l'intéressée n'avait jamais pris contact avec ses services à Ottawa pour signaler un problème ou déposer une réclamation avant la publication de cette vidéo.

Selon l'ambassade, aucun contact avec les agents de ses services dans la capitale fédérale canadienne n'avait été enregistré à ce sujet. Elle précise que le seul échange avec la ressortissante est intervenu le mercredi 4 novembre 2026, à travers un courrier électronique reçu à 10h07, après que les services de l'ambassade eurent eux-mêmes pris l'initiative de la contacter afin de s'informer de la situation.

La représentation diplomatique a également tenu à rappeler que les prestations relatives aux passeports et à l'état civil relèvent de la compétence exclusive du consulat de Tunisie à Montréal, et non de celle de l'ambassade basée à Ottawa.

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Dans son communiqué, l'ambassade souligne, par ailleurs, qu'elle demeure ouverte aux demandes et aux interrogations légitimes des membres de la communauté tunisienne établis dans les différentes provinces canadiennes.

Elle affirme poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la qualité des services consulaires, de les rapprocher des ressortissants tunisiens et de faciliter leurs démarches administratives auprès des autorités canadiennes chargées de l'immigration.

Tout en réaffirmant sa disponibilité à examiner les situations qui lui sont soumises, la représentation diplomatique déplore les accusations qu'elle qualifie de mensongères et de diffamatoires. Elle estime avoir été mise en cause dans une affaire dont elle n'avait pas été préalablement informée et pour laquelle aucune intervention ne lui avait été demandée en temps utile.

Cette mise au point intervient dans un contexte de polémique déclenchée par la vidéo publiée par la ressortissante tunisienne sur TikTok, dans laquelle elle met en cause le traitement qui lui aurait été réservé par les services diplomatiques tunisiens au Canada.