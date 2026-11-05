Tunisie: Nourddine Farhati - Un rendement à suivre dans les cages stadistes

Titulaire dans les cages du Stade Tunisien, Nourddine Farhati, âgé de 26 ans, a rejoint les rangs du Stade Tunisien à l'été 2025. Il a été de nouveau mis à contribution lors de la victoire face au Club Africain (2-1), mardi 3 novembre, dans le cadre du match en retard de la troisième journée de Ligue 1.

Pris à défaut dès la 12e minute sur une réalisation de Sadok Kadida, à la réception d'une passe de Philippe Kinzumbi, le portier stadiste a ensuite répondu présent dans plusieurs situations, notamment à la 51e minute en repoussant une tentative de Hamza Khadhraoui.

Malgré ce but encaissé, Farhati a contribué à préserver les chances de son équipe dans une rencontre disputée, finalement renversée par les Stadistes grâce aux réalisations de Skander Sghaier et de Fakhreddine Ben Youssef.

Cette prestation s'inscrit dans la continuité de ses premières apparitions de la saison. Après trois sorties précédentes au cours desquelles il avait concédé deux buts et signé un match sans encaisser, le gardien porte désormais son bilan à quatre rencontres et trois buts encaissés.

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En effet , sa prestation face au Club Africain a été évaluée à 7,3/10 par FootballTunisien. Un rendement qui sera à confirmer lors des prochaines journées, alors que « Noura » poursuit son installation dans le dispositif stadiste.