Tunisie: Liaison Sidi Bou Saïd-korbous - Un projet sorti des cartons

Un projet de liaison maritime directe entre Sidi Bou Saïd et Korbous a fait l'objet d'études par les autorités touristiques, pour dynamiser les activités, les échanges et le transport par bateau dans ces deux localités stratégiques du tourisme tunisien.

La distance en mer (vol d'oiseau / traversée directe à travers le golfe de Tunis) entre Korbous et Sidi Bou Saïd est d'environ 21 à 23 kilomètres (soit approximativement 11 à 12 nautiques).

Une nouvelle unité touristique doit ouvrir prochainement dans le cadre d'un accord avec des investisseurs. Deux autres projets d'établissements touristiques (chacun avec une capacité d'hébergement de 100 lits) sont en cours d'examen par les autorités.

A l'annonce du projet, nombre de personnes ont manifesté leur intérêt pour investir et ont demandé comment s'y prendre pour mettre à exécution une initiative qu'ils trouvaient intéressante. Elles ont posé la question sur le web et cela prouve que le projet est intéressant. D'après l'information donnée, on s'apprête à étudier le dossier. Donc au pas habituel où vont les études de ce genre de dossiers «à étudier», on en a pour deux, peut-être trois ans.

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Pourtant, l'intérêt manifesté s'est automatiquement braqué sur les balades organisées en mer à bord de bateaux que l'on ne manque pas d'emprunter en visitant la Turquie, où ces embarcations traversent le Bosphore, en faisant de cette traversée une véritable petite aventure.

Dans le cas du projet «à étudier», il y a d'un côté Sidi Bou Saïd, un village qui a été officiellement inscrit officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco le 25 juillet 2026, lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial à Busan, en Corée du Sud.

Un village qui est superbement perché sur un promontoire surplombant la Méditerranée et le golfe de Tunis face à Carthage. Son tissu urbain arabo-andalou est reconnaissable par ses façades blanches et ses portes et fenêtres bleues.

Et à l'autre bout, une station thermale des plus réputées du bassin méditerranéen. La station thermale de Korbous possède un cadre naturel exceptionnel entre mer et montagne, avec des sources d'eau chaude (jusqu'à plus de 50 °C) qui jaillissent directement de la roche et se déversent dans la mer Méditerranée, offrant un spectacle et une baignade naturelle extraordinaires.

Imaginez ce que cela constitue sur un prospectus vantant les vertus et les spécificités de ces deux points d'attraction.

La traversée est une aventure, la visite du village en est une autre et un bain thermal constitue la cerise sur le gâteau.

Pourquoi retarder la mise en route de ce projet en le rejetant dans les couloirs d'une administration, dont la lenteur et la lourdeur est légendaire ? Nous souhaitons qu'elle prouve le contraire.

Il suffirait de lancer un appel à des candidats investisseurs, en mettant rapidement en place un cahier des charges répondant à des conditions pratiques: la taille et les spécificités techniques de l'embarcation appelée à assurer la traversée (le chantier naval qui a fabriqué le destroyer pour l'armée est capable de concevoir ce qu'il faut), l'assurance, le rythme des rotations et autres précautions à prendre au niveau de la sécurité et du professionnalisme du personnel engagé pour faire fonctionner ce projet. Il nous semble que cela ne relève pas d'une réinvention de la roue.

En quelques mois, trois nouveaux axes commerciaux et touristiques brasseraient de nouvelles recettes, engageraient de la main-d'oeuvre, mettraient de l'animation dans une zone et un secteur qui en avaient besoin. Sans surcharger une administration qui est loin de pouvoir faire aussi bien qu'un privé intéressé et motivé.

Il y aura sans doute de jeunes promoteurs qu'il suffit de motiver et d'encourager. Pour que ce beau projet ne reste pas un simple effet d'annonce.