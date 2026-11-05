Guinée: Pour lutter contre l'absentéisme scolaire, la police interpelle des enfants à Kankan et Conakry

La justice a choisi une méthode radicale pour lutter contre, selon elle, la recrudescence de l'absentéisme scolaire : l'interpellation des enfants. Depuis la semaine dernière, au moins une dizaine d'élèves ont été arrêtés à Conakry et à Kankan, et certains soumis à des travaux d'intérêt général. Des parents d'élèves sont aussi poursuivis pour n'avoir pas veillé à l'assiduité scolaire de leurs enfants.

C'est le procureur de Kankan qui a donné le ton. Il a demandé à la police, le 19 octobre dernier, d'interpeller les élèves qui « vagabondent », selon ses termes, en dehors des établissements scolaires pendant les heures de cours. Des enfants qui, selon lui, « s'adonnent à la consommation de substances illicites », font des « vidéos TikTok » ou flânent dans les bar-cafés, au lieu de fréquenter les salles de classe.

Huit élèves interpellés à Kankan

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En première ligne : un corps de la police spécialisé dans la protection des mineurs. Depuis, sur le terrain, les arrestations se multiplient. Lundi 2 novembre 2026 par exemple, huit élèves ont été arrêtés à Kankan. La semaine dernière, le procureur de Kankan précisait que les élèves interpellés sont soumis à des travaux d'intérêt général, à savoir le nettoyage de bâtiments publics. Quant aux parents, ils sont convoqués pour être sensibilisés sur l'obligation de veiller à l'assiduité scolaire de leurs enfants.

Conakry a emboîté le pas de Kankan quelques jours plus tard en appliquant les mêmes mesures, mais avec plus de sévérité. Le tribunal pour enfants n'a pas précisé le nombre d'élèves interpellés, mais un procureur expliquait jeudi dernier qu'une vingtaine de parents avaient déjà comparu devant la justice. Ils risquent des amendes.