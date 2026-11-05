Congo-Kinshasa: À Goma, le chef de la MONUSCO rencontre les autorités rebelles du FRN

Dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de la Monusco, James Swan, s'est rendu dans la ville de Goma, mardi 3 novembre, pour rencontrer les dirigeants du Front pour la refondation de la nation (FRN), nouvel avatar du mouvement politico-militaire de l'AFC/23, dirigé par l'ancien président congolais, Joseph Kabila.

Tout de noir vêtu, Joseph Kabila flanqué des deux vice-présidents - Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa - du Front pour la refondation de la nation (FRN), reçoit dans sa résidence le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, James Swan.

Les échanges durent plusieurs heures durant lesquelles le chef de la Monusco a insisté sur « l'importance des processus de paix, du respect du cessez-le-feu et de la recherche d'une solution pacifique au conflit ».

Tandis que le FRN a assuré qu'il respectera les engagements pris à Doha par l'AFC/M23, dont il est l'héritier, ses dirigeants ont prévenu que l'accord deviendrait caduc en cas de changement constitutionnel. Ils ont également partagé leur point de vue sur le renouvellement du mandat de la Monusco, auquel ils s'opposent, qualifiant le bilan de la mission « d'échec total ».

Il s'agit du tout premier échange entre un haut responsable des Nations unies et l'ancien président congolais, depuis que ce dernier a pris la tête du mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Dans la foulée, James Swan a également rencontré les responsables du Mécanisme Conjoint de Vérification Élargi, chargé de suivre l'application du cessez-le-feu sur le terrain.