Sénégal: Le Village olympique de Saly, une plateforme génératrice de retombées économiques durables pour la Petite Côte

Mbour — Le Village des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, inauguré mercredi à Saly, ambitionne de transformer l'événement sportif en opportunités économiques durables au profit des artisans, des professionnels du tourisme, des petites et moyennes entreprises et des populations de la Petite Côte, a déclaré le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam.

"Notre ambition est donc également économique. Nous voulons que les JOJ génèrent des retombées concrètes pour nos artisans, nos créateurs, nos professionnels du tourisme, nos petites et moyennes entreprises et, plus largement, pour les populations de Saly et de toute la Petite Côte", a-t-il déclaré.

Alpha Thiam s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration du Village des JOJ de Saly, en présence du directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO-SA), Babacar Mbengue, et du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Pape Bérenger Ngom.

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Selon le ministre, cette infrastructure culturelle et touristique est conçue comme une vitrine du Sénégal, destinée à faire découvrir aux visiteurs la diversité des terroirs, des traditions, des expressions culturelles et des savoir-faire des différentes régions du pays.

"Ce village n'est pas simplement un espace d'exposition ou de divertissement. Il est une vitrine vivante du Sénégal, un lieu de rencontres, de transmission, de découverte et de création de valeur autour de nos richesses nationales", a-t-il souligné.

Il a expliqué que "les visiteurs pourront notamment découvrir les productions des artisans de Saly, de la Petite Côte et des autres régions du Sénégal, ainsi que les créations des femmes et des jeunes".

"Le site abrite également un espace consacré à la présentation des quatorze régions du Sénégal, à travers leurs traditions, leurs expressions culturelles et leurs savoir-faire", a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué que les investisseurs et les membres de la diaspora pourront, de leur côté, découvrir, au pavillon de la SAPCO-Sénégal les opportunités d'investissement destinées à accompagner le développement de la station balnéaire de Saly.

Alpha Thiam a insisté sur "la nécessité de faire des JOJ Dakar 2026 un événement porteur d'un héritage qui dépasse le cadre des compétitions sportives".

"La réussite d'un événement de cette envergure ne se mesure pas uniquement à la qualité de son organisation ou au déroulement des compétitions. Elle se mesure aussi à la capacité de notre pays à transformer cette expérience en opportunités durables pour ses territoires et ses populations", a-t-il soutenu.

Il a notamment évoqué "la perspective d'un tourisme plus inclusif, plus compétitif et créateur d'emplois", soulignant que "le Village de Saly doit contribuer à renforcer l'attractivité touristique du Sénégal et à valoriser durablement les potentialités économiques de la Petite Côte".

Portée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, cette initiative repose sur un partenariat opérationnel entre la SAPCO-Sénégal, l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA).

Le ministre a salué "la mobilisation des autorités territoriales, des partenaires institutionnels et privés ainsi que des populations de Saly dans la réalisation de cette initiative".

Il a invité "les populations de Saly, de Mbour et de toute la Petite Côte, les touristes, les délégations sportives et les visiteurs à fréquenter le village, ouvert jusqu'au 14 novembre, afin de découvrir les richesses culturelles, artisanales et touristiques du Sénégal".

Alpha Thiam a officiellement procédé à l'ouverture du Village olympique de Saly, qui vient compléter les espaces de promotion culturelle et touristique aménagés dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.