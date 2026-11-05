Afrique: CAF Awards 2026 - Le Sénégal nommé dans cinq catégories dont celle de 'meilleur joueur' avec Mané, Pape Guèye et Ismaila Sarr

Dakar — Les internationaux Sadio Mané, Pape Guèye et Ismaïla Sarr, champions d'Afrique 2025, figurent parmi les dix nommés pour le titre de joueur africain de l'année aux CAF Awards 2026, dont la cérémonie est prévue le 7 décembre prochain à Lagos, au Nigeria, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).

La CAF a dévoilé une sélection de joueurs répartis entre sept catégories masculines, dont chacune compte dix joueurs présélectionnés.

Les CAF Awards sont une cérémonie annuelle de remise de prix aux meilleurs footballeurs africains de la saison écoulée, dont "le meilleur joueur africain de l'année", "le meilleur joueur interclubs" et "le meilleur gardien".

La manifestation récompense également "le meilleur entraîneur", "la meilleure équipe nationale", "le meilleur club masculin de l'année" et "le meilleur jeune joueur de l'année".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les trois Lions : Sadio Mané (Al Nassr, Arabie Saoudite), vainqueur des éditions (2019-2022) et meilleur joueur de la CAN 2025, de même que Pape Guèye et Ismaïla Sarr seront en concurrence avec le tenant du titre de "meilleur joueur africain de l'année", le Marocain Achraf Hakimi, ses compatriotes Brahim Diaz, Ismaël Saibari, le Ghanéen Antoine Semenyo, l'Ivoirien Amad Diallo, le Congolais de la RDC Yoane Wissa, le Sud-Africain Teboho Mokoena également nommés dans cette catégorie.

Voici la liste des nominés pour le Joueur africain de l'année

Amad Diallo (Côte d'Ivoire/Manchester United)

Yoane Wissa (RD Congo/Newcastle United)

Antoine Semenyo (Ghana/Manchester City)

Ismael Saibari (Maroc/Bayern Munich)

Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain)

Brahim Diaz (Maroc/Real Madrid)

Ismaïla Sarr (Sénégal/Crystal Palace)

Pape Gueye (Sénégal/Villarreal)

Sadio Mané (Sénégal/Al-Nassr)

Teboho Mokoena (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Gardien de but africain de l'année

Edouard Mendy, auteur de plusieurs "clean sheets" en sélection et en club, figure parmi les présélectionnés pour le titre de "meilleur gardien africain de l'année".

Il a remporté l'année passée la Ligue des champions d'Asie avec Al-Ahli (Arabie saoudite), et la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc.

Dans la catégorie de "meilleur gardien" de l'année, figure aussi le Sud-Africain Ronwen Williams après avoir contribué au sacre de Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF. Le Marocain Yassine Bonou, et l'Algérien Oussama Benbot sont également en lice.

Les dix nominés sont :

Oussama Benbot (Algérie/USM Alger)

Josimar José Évora Dias "Vozinha" (Cap-Vert/Colo-Colo)

Yahia Fofana (Côte d'Ivoire/Rizespor)

Lionel Mpasi (RD Congo/Le Havre)

El-Mahdi Soliman (Égypte/Zamalek)

Mostafa Shobeir (Égypte/Al Ahly)

Ahmed Reda Tagnaouti (Maroc/AS FAR)

Yassine Bonou (Maroc/Al Hilal)

Édouard Mendy (Sénégal/Al Ahli)

Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Joueur interclubs masculin de l'année

Le Sud-Africain Teboho Mokoena et son compatriote Khuliso Mudau, tous deux de Mamelodi Sundowns, figurent parmi les nominés. L'Algérien Ahmed Khaldi, de l'USM Alger, et l'Égyptien Mahmoud Hassan "Trezeguet", d'Al Ahly, sont également en lice.

Les nominés sont :

Abdennour Belhocini (Algérie/CR Belouizdad)

Ahmed Khaldi (Algérie/USM Alger)

Mahmoud Hassan « Trezeguet » (Égypte/Al Ahly)

Mohamed Shehata (Égypte/Zamalek)

Mohamed Rabie Hrimat (Maroc/AS FAR)

Mounir Chouiar (Maroc/RS Berkane)

Sofiane El Moudane (Maroc/Olympique de Safi)

Khuliso Mudau (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Teboho Mokoena (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Abdel Raouf (Soudan/Al Hilal)

Entraîneur masculin de l'année

La catégorie de l'entraîneur masculin de l'année réunit dix techniciens ayant marqué la saison africaine. Le Sénégalais Lamine N'Diaye, qui a conduit l'USM Alger au sacre en Coupe de la Confédération africaine de football, figure parmi les candidats.

Son compatriote Pape Thiaw, l'ex-sélectionneur des Lions du Sénégal, est également nominé. Ils seront en concurrence avec le Marocain Walid Regragui, ex-coach du Maroc, l'Égyptien Hossam Hassan et le Sud-Africain Miguel Cardoso.

Les nominés sont :

Lamine N'Diaye (USM Alger)

Pedro Leitão Brito "Bubista" (Cap-Vert)

Sébastien Desabre (RD Congo)

Hossam Hassan (Égypte)

Moatamed Gamal (Zamalek)

Alexandre Santos (AS FAR)

Mohamed Ouahbi (Maroc)

Walid Regragui (Maroc)

Pape Thiaw (Sénégal)

Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns)

Jeune joueur masculin de l'année

La catégorie de meilleur jeune joueur met en lumière dix talents émergents du football africain. Le Sénégalais Ibrahim Mbaye, qui évolue désormais à Aston Villa, en Premier League anglaise, figure parmi les nominés.

Il sera en concurrence avec l'Algérien Ibrahim Maza, le Camerounais Christian Kofane, le Ghanéen Caleb Yirenkyi et les Marocains Abdellah Ouazane et Ayoub Bouaddi.

Les nominés sont :

Ibrahim Maza (Algérie/Bayer Leverkusen)

Christian Kofane (Cameroun/Bayer Leverkusen)

Christ Inao (Côte d'Ivoire/Fiorentina)

Yan Diomande (Côte d'Ivoire/Real Madrid)

Hamza Abdelkarim (Égypte/Barcelone)

Caleb Yirenkyi (Ghana/Coventry City)

Ismael Kamissoko (Mali/Etoiles Mandé)

Abdellah Ouazane (Maroc/Ajax)

Ayoub Bouaddi (Maroc/Manchester City)

Ibrahim Mbaye (Sénégal/Aston Villa)

Équipe nationale masculine de l'année

La catégorie de l'équipe nationale masculine de l'année est marquée par la participation historique de dix sélections africaines à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le Sénégal figure parmi les équipes nominées, aux côtés du Maroc, de l'Égypte, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud.

Les dix sélections retenues sont :

Algérie

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

RD Congo

Égypte

Ghana

Maroc

Sénégal

Afrique du Sud

Tunisie

Club masculin de l'année

Le Maroc compte trois représentants dans cette catégorie, avec l'AS FAR, la RS Berkane et l'Olympique de Safi. L'Égypte, l'Algérie, la RD Congo, le Soudan et la Tunisie sont également représentés.

Les nominés sont :

CR Belouizdad (Algérie)

USM Alger (Algérie)

AS Maniema (RD Congo)

Zamalek (Égypte) AS FAR (Maroc)

Olympique de Safi (Maroc)

RS Berkane (Maroc)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Al Hilal (Soudan)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

La cérémonie des CAF Awards 2026 est prévue le 7 décembre à Lagos, au Nigeria.