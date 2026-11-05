Sénégal: Près de 300 femmes dépistées contre les cancers féminins lors d'une journée de mobilisation

Dakar — Quelque 300 femmes ont été dépistées contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus, dans le cadre du mois d'Octobre Rose, au cours d'une journée de mobilisation et de sensibilisation contre ces pathologies.

Placée sous le thème "Santé des femmes : briser les tabous, prévenir les cancers et agir ensemble", la journée a permis selon les organisateurs de dépister gratuitement près de 300 femmes contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus.

"Octobre rose revêt une grande importance pour le parti : c'est l'activité phare du collectif des femmes", a soutenu le président du parti Tabax (Construire en wolof) Boubacar Camara, initiateur de cette activité.M. Camara, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est revenu sur l'importance du capital humain et l'importance du bien être des populations et des femmes a travers des actions de sensibilisation."Le cancer se guérit, à condition d'être dépisté tôt", a dit la vice-présidente du parti, Adja Adama Daff.

Elle a évoqué un engagement personnel : sa propre mère étant morte d'un cancer, tandis que sa belle-soeur en a guéri. Elle a appelé les femmes à se faire dépister et à "lever le tabou" qui entoure ces maladies.

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Dr Maimouna Mané, chef du service d'oncologie de l'Hôpital régional de Touba qui animait un panel sur les tabous des cancers féminins, a rappelé que l'infection par le papillomavirus humain (HPV) à l'origine du cancer du col de l'utérus est l'une des infections sexuellement transmissibles les plus courantes au monde.

Selon elle "les femmes vivant avec le VIH sont quatre à cinq fois plus susceptibles de développer un cancer du col de l'utérus invasif, car les femmes vivant avec le VIH qui sont infectées par le HPV sont davantage susceptibles de développer des lésions pré-invasives".

Dr Mané a insisté sur le dépistage préventif et la vaccination contre le HPV dès l'âge de 9 ans. "Le cancer n'est pas une fatalité, il peut se soigner, mais il faut en parler autour de vous", a-t-elle conseillé devant des centaines de femmes mobilisées pour cette journée.

La secrétaire générale du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), Dr Safiatou Thiam, marraine d'honneur de cette initiative, a rappelé que derrière chaque célébration se trouve une femme qui se bat contre le cancer, "parfois dans la solitude et le dénuement total".

Dr Thiam a relevé que les femmes, qui accompagnent le plus souvent les malades à l'hôpital, négligent leur propre santé avant d'assurer ses soeurs de sa "disponibilité" à les accompagner "par son expérience et sa volonté d'agir pour la santé des femmes.